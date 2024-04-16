Иранские военные, захватившие в плен тюменца, согласны вернуть его России

Сотрудники российского посольства встретятся с тюменцем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Иранские военные, захватившие контейнеровозе MSC ARIES, в команде которого находится тюменец Тимофей Колчанов, не будут препятствовать возвращению мужчины в Россию. Об этом сообщает МИД РФ.

«Иранская сторона сообщила об отсутствии претензий к российскому моряку на задержанном судне. Обещала не препятствовать его возвращению в Россию», — пишет ТАСС, со ссылкой на МИД РФ.

По данным Министерства, иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к тюменцу Тимофею Колчанову, который является частью команды захваченного иранскими военными судна Aries. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят мужчину и предоставят ему возможность поговорить по телефону с семьей.

Как ранее писало URA.RU, Колчанову уже удавалось давать комментарии о происходящем на корабле. Он рассказал, что моряков не обижают, дают им еду и воду, и на час в день выдают телефоны.