Иранские военные, захватившие в плен тюменца, согласны вернуть его России

Иранские военные, захватившие контейнеровозе MSC ARIES, в команде которого находится тюменец Тимофей Колчанов, не будут препятствовать возвращению мужчины в Россию. Об этом сообщает МИД РФ.
«Иранская сторона сообщила об отсутствии претензий к российскому моряку на задержанном судне. Обещала не препятствовать его возвращению в Россию», — пишет ТАСС, со ссылкой на МИД РФ.
По данным Министерства, иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к тюменцу Тимофею Колчанову, который является частью команды захваченного иранскими военными судна Aries. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят мужчину и предоставят ему возможность поговорить по телефону с семьей.
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Иранские военные, захватившие контейнеровозе MSC ARIES, в команде которого находится тюменец Тимофей Колчанов, не будут препятствовать возвращению мужчины в Россию. Об этом сообщает МИД РФ. «Иранская сторона сообщила об отсутствии претензий к российскому моряку на задержанном судне. Обещала не препятствовать его возвращению в Россию», — пишет ТАСС, со ссылкой на МИД РФ. По данным Министерства, иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к тюменцу Тимофею Колчанову, который является частью команды захваченного иранскими военными судна Aries. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят мужчину и предоставят ему возможность поговорить по телефону с семьей. Как ранее писало URA.RU, Колчанову уже удавалось давать комментарии о происходящем на корабле. Он рассказал, что моряков не обижают, дают им еду и воду, и на час в день выдают телефоны.