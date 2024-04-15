Тюменец рассказал об условиях содержания на захваченном иранцами судне

15 апреля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Мужчина вышел на связь, когда ему на час выдали телефон Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Тюменец Тимофей Колчанов, который находится в заложниках на контейнеровозе MSC ARIE, захваченном иранскими военными, рассказал об условиях, в которых приходится жить команде. Слова мужчины опубликованы в telegram-канале Mash. Тюменец отметил, что условия содержания нормальные. «Раздали телефоны на час. Домой отзвонился, сказал, что все нормально. В принципе, все так и есть. Нас не ****** (бьют — прим. ред.). Пить-есть дают. Все хорошо, насколько это возможно в такой ситуации. Интернет сразу отрубили, камеры заклеили», — приводит слова Колчанова Mash. Мужчина также рассказал, что захватчики пришли к электромеханику, потребовав отключить на корабле связь. Однако мужчина отказался. Тогда ему в живот направили автомат. В итоге команда судна пошла на условия иранцев. Как ранее писало URA.RU, иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились россияне, а также филиппинцы, пакистанцы и эстонцы. Одним из заложников стал житель Тюмени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменец Тимофей Колчанов, который находится в заложниках на контейнеровозе MSC ARIE, захваченном иранскими военными, рассказал об условиях, в которых приходится жить команде. Слова мужчины опубликованы в telegram-канале Mash. Тюменец отметил, что условия содержания нормальные. «Раздали телефоны на час. Домой отзвонился, сказал, что все нормально. В принципе, все так и есть. Нас не ****** (бьют — прим. ред.). Пить-есть дают. Все хорошо, насколько это возможно в такой ситуации. Интернет сразу отрубили, камеры заклеили», — приводит слова Колчанова Mash. Мужчина также рассказал, что захватчики пришли к электромеханику, потребовав отключить на корабле связь. Однако мужчина отказался. Тогда ему в живот направили автомат. В итоге команда судна пошла на условия иранцев. Как ранее писало URA.RU, иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились россияне, а также филиппинцы, пакистанцы и эстонцы. Одним из заложников стал житель Тюмени.