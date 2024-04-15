Тюменец рассказал об условиях содержания на захваченном иранцами судне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарядные устройства для мобильных телефонов, мобильный телефон, зарядное устройство
Мужчина вышел на связь, когда ему на час выдали телефон Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Тюменец Тимофей Колчанов, который находится в заложниках на контейнеровозе MSC ARIE, захваченном иранскими военными, рассказал об условиях, в которых приходится жить команде. Слова мужчины опубликованы в telegram-канале Mash. Тюменец отметил, что условия содержания нормальные.

«Раздали телефоны на час. Домой отзвонился, сказал, что все нормально. В принципе, все так и есть. Нас не ****** (бьют — прим. ред.). Пить-есть дают. Все хорошо, насколько это возможно в такой ситуации. Интернет сразу отрубили, камеры заклеили», — приводит слова Колчанова Mash.

Мужчина также рассказал, что захватчики пришли к электромеханику, потребовав отключить на корабле связь. Однако мужчина отказался. Тогда ему в живот направили автомат. В итоге команда судна пошла на условия иранцев.

Как ранее писало URA.RU, иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились россияне, а также филиппинцы, пакистанцы и эстонцы. Одним из заложников стал житель Тюмени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменец Тимофей Колчанов, который находится в заложниках на контейнеровозе MSC ARIE, захваченном иранскими военными, рассказал об условиях, в которых приходится жить команде. Слова мужчины опубликованы в telegram-канале Mash. Тюменец отметил, что условия содержания нормальные. «Раздали телефоны на час. Домой отзвонился, сказал, что все нормально. В принципе, все так и есть. Нас не ****** (бьют — прим. ред.). Пить-есть дают. Все хорошо, насколько это возможно в такой ситуации. Интернет сразу отрубили, камеры заклеили», — приводит слова Колчанова Mash. Мужчина также рассказал, что захватчики пришли к электромеханику, потребовав отключить на корабле связь. Однако мужчина отказался. Тогда ему в живот направили автомат. В итоге команда судна пошла на условия иранцев. Как ранее писало URA.RU, иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились россияне, а также филиппинцы, пакистанцы и эстонцы. Одним из заложников стал житель Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...