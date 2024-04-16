Ушел из жизни бывший мэр Сургута

Сегодня скончался бывший мэр Сургута (ХМАО) Герман Мачехин. Он был градоначальником с 1973 года.
«16 апреля ушел из жизни один из градоначальников Сургута советского периода, ветеран труда Герман Семенович Мачехин. В 1973—1978 годах он работал председателем Сургутского горисполкома, затем — первым секретарем Сургутского горкома КПСС», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.
Мачехин родился в Кировской области в 1930 году. Ветеран-первопроходец участвовал в строительстве северных газопроводов, прокладывал нефтепровод Самотлор — Альметьевск. Он носил звание Почетный гражданин Советского района и удостоился знака «За заслуги перед городом Сургутом». В период, когда он стоял у руля, произошли знаковые для Сургута события: жители встретили первый поезд, была построена ГРЭС, были запущены хлебозавод, молокозавод, мясокомбинат, рыборазводный и асфальтовый цеха, возводились многоквартирные дома, детские сады, школы и больницы.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) скончался бывший заместитель главы города Юрий Аладин. Долгое время работал в социальной сфере муниципалитета, был депутатом Думы Нефтеюганска V созыва.
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