14 января 2024
13 января 2024

В городе ХМАО умер бывший вице-мэр

В Нефтеюганске умер бывший заместитель города Аладин
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
В Нефтеюганске умер бывший вице-мэр города Юрий Аладин Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) скончался бывший заместитель главы города Юрий Аладин. Об этом сообщила городская Дума в своей группе во «Вконтакте».

«Юрий Яковлевич был депутатом Думы Нефтеюганска V созыва. Долгое время работал в социальной сфере муниципалитета, занимал должность заместителя главы города», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске умер начальник отдела бюджетного планирования в городском департаменте социальной политики Денис Бежинарь. Он скончался в январе 2024 года.

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В Нефтеюганске (ХМАО) скончался бывший заместитель главы города Юрий Аладин. Об этом сообщила городская Дума в своей группе во «Вконтакте». «Юрий Яковлевич был депутатом Думы Нефтеюганска V созыва. Долгое время работал в социальной сфере муниципалитета, занимал должность заместителя главы города», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске умер начальник отдела бюджетного планирования в городском департаменте социальной политики Денис Бежинарь. Он скончался в январе 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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