В городе ХМАО умер бывший вице-мэр

В Нефтеюганске умер бывший вице-мэр города Юрий Аладин
В Нефтеюганске (ХМАО) скончался бывший заместитель главы города Юрий Аладин. Об этом сообщила городская Дума в своей группе во «Вконтакте».
«Юрий Яковлевич был депутатом Думы Нефтеюганска V созыва. Долгое время работал в социальной сфере муниципалитета, занимал должность заместителя главы города», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске умер начальник отдела бюджетного планирования в городском департаменте социальной политики Денис Бежинарь. Он скончался в январе 2024 года.
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