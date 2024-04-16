Челябинская область получит 11,4 млрд рублей за наставничество на оборонных заводах

Правительство РФ поддержит предприятия ОПК в Челябинской области на 11,4 млрд

16 апреля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Предприятиям Челябинской области выделят 11,4 млрд на наставничество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятия Челябинской области получат субсидии в сумме 11,4 млрд рублей за наставничество. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Распределить субсидии субъектам РФ на организацию профессионального обучения работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также граждан, обратившихся в органы службы занятности и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК на 2024 год. Прилагаемые изменения утвердить согласно приложения к закону «О федеральном бюджете на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов». Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что предприятия ОПК будут получать субсидии за наставничество из областного бюджета. В регионе средства на реализацию данной программы выделяются впервые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятия Челябинской области получат субсидии в сумме 11,4 млрд рублей за наставничество. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Распределить субсидии субъектам РФ на организацию профессионального обучения работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также граждан, обратившихся в органы службы занятности и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК на 2024 год. Прилагаемые изменения утвердить согласно приложения к закону «О федеральном бюджете на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов». Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что предприятия ОПК будут получать субсидии за наставничество из областного бюджета. В регионе средства на реализацию данной программы выделяются впервые.