Днем 16 апреля был побит рекорд паводка 2017 года Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реке Ишим около села Казанское в Тюменской области прибывает очень быстро. За шесть часов ее уровень поднялся на 43 сантиметра и составил 851 сантиметр. Губернатор региона Александр Моор во время встречи с жителями села сообщил, что уже побит рекорд паводка 2017 года и иллюзий у тюменцев быть не должно.

«Фантазий быть не должно, что пронесет или воды не будет. За последние шесть часов плюс 43 сантиметра на посту „Ильинка“. Уже 851 сантиметр, это больше чем рекорд, который был в 2017 году. Вода пребывает очень быстро», — сообщил Моор жителям во время встречи.

Высота насыпной дамбы в районе составляет 9,5 метров. Прогноз по паводку днем 16 апреля озвучен в районе 8,8 метров. Моор проверил готовность пунктов временного размещения — все готово для приема эвакуированных жителей.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщили, что пик паводка в селе Казанское придется на 20 апреля. К 21 апреля уровень воды может достичь критического уровня и тогда произойдет перелив паводковых вод через дамбу. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что вероятность прорыва дамб из-за паводка высока.