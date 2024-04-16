Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Ишима, Ишимского и Казанского района срочно эвакуироваться. Как сообщил глава региона, воды в реках в этом году будет очень много и поэтому возможны прорывы дамб. Видеообращение губернатора выложил telegram-канал инфоцентра правительства области.
«В этом году воды обещают очень много, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Вы все знаете об опасности», — сказал губернатор Александр Моор. Также он призвал собирать ценные вещи и эвакуироваться к родственникам или в пункты временного размещения.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Ишима, Ишимского и Казанского района срочно эвакуироваться. Как сообщил глава региона, воды в реках в этом году будет очень много и поэтому возможны прорывы дамб. Видеообращение губернатора выложил telegram-канал инфоцентра правительства области. «В этом году воды обещают очень много, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Вы все знаете об опасности», — сказал губернатор Александр Моор. Также он призвал собирать ценные вещи и эвакуироваться к родственникам или в пункты временного размещения. Александр Моор подчеркнул, что все меры для сохранения жизней и имущества жителей региона были приняты. Ранее URA.RU писало, что ишимских школьников срочно перевели на дистанционное обучение.