Губернатор Моор не исключил прорыва дамб и призвал тюменцев спасаться. Видео

Губернатор Моор не исключил прорыва дамб из-за паводка
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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, паводок, наводнение
Уровень воды в реках Тюменской области прогнозируется гораздо выше, чем при паводке в Ишиме в 2017 году Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Ишима, Ишимского и Казанского района срочно эвакуироваться. Как сообщил глава региона, воды в реках в этом году будет очень много и поэтому возможны прорывы дамб. Видеообращение губернатора выложил telegram-канал инфоцентра правительства области.

«В этом году воды обещают очень много, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Вы все знаете об опасности», — сказал губернатор Александр Моор. Также он призвал собирать ценные вещи и эвакуироваться к родственникам или в пункты временного размещения.

Александр Моор подчеркнул, что все меры для сохранения жизней и имущества жителей региона были приняты. Ранее URA.RU писало, что ишимских школьников срочно перевели на дистанционное обучение.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Ишима, Ишимского и Казанского района срочно эвакуироваться. Как сообщил глава региона, воды в реках в этом году будет очень много и поэтому возможны прорывы дамб. Видеообращение губернатора выложил telegram-канал инфоцентра правительства области. «В этом году воды обещают очень много, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Вы все знаете об опасности», — сказал губернатор Александр Моор. Также он призвал собирать ценные вещи и эвакуироваться к родственникам или в пункты временного размещения. Александр Моор подчеркнул, что все меры для сохранения жизней и имущества жителей региона были приняты. Ранее URA.RU писало, что ишимских школьников срочно перевели на дистанционное обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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