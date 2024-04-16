Дамба в Казанском районе Тюменской области достигает 10 метров в высоту Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Казанском районе Тюменской области вода продолжает подниматься и к 21 апреля может достичь критического уровня — произойдет перелив паводковых вод через дамбу. Об этом URA.RU сообщает анонимный источник.

«Через один-два дня начнется подъем воды на 1,5-2 метра. И каждый день вода будет прибывать. По прогнозам, 21 апреля начнется перелив воды через дамбу в селе Казанское. Высота дамбы в Казанском районе сейчас составляет около 10 метров», — сообщили URA.RU источники знакомые с ситуацией.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщили, что пик паводка в селе Казанское придется на 20 апреля. Ранее URA.RU писало, что в районах Тюменской области объявлена срочная эвакуация. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что вероятность прорыва дамб из-за паводка высока. Жители Казанского района бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Добровольцы уже собрали 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч.