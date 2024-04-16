В тюменском селе Казанское прогнозируют перелив 10-метровой дамбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в селе. Казанское, паводок, мешки с песком, укрепление берега
Дамба в Казанском районе Тюменской области достигает 10 метров в высоту Фото:
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В Казанском районе Тюменской области вода продолжает подниматься и к 21 апреля может достичь критического уровня — произойдет перелив паводковых вод через дамбу. Об этом URA.RU сообщает анонимный источник.

«Через один-два дня начнется подъем воды на 1,5-2 метра. И каждый день вода будет прибывать. По прогнозам, 21 апреля начнется перелив воды через дамбу в селе Казанское. Высота дамбы в Казанском районе сейчас составляет около 10 метров», — сообщили URA.RU источники знакомые с ситуацией.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщили, что пик паводка в селе Казанское придется на 20 апреля. Ранее URA.RU писало, что в районах Тюменской области объявлена срочная эвакуация. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что вероятность прорыва дамб из-за паводка высока. Жители Казанского района бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Добровольцы уже собрали 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч.

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В Казанском районе Тюменской области вода продолжает подниматься и к 21 апреля может достичь критического уровня — произойдет перелив паводковых вод через дамбу. Об этом URA.RU сообщает анонимный источник. «Через один-два дня начнется подъем воды на 1,5-2 метра. И каждый день вода будет прибывать. По прогнозам, 21 апреля начнется перелив воды через дамбу в селе Казанское. Высота дамбы в Казанском районе сейчас составляет около 10 метров», — сообщили URA.RU источники знакомые с ситуацией. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщили, что пик паводка в селе Казанское придется на 20 апреля. Ранее URA.RU писало, что в районах Тюменской области объявлена срочная эвакуация. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что вероятность прорыва дамб из-за паводка высока. Жители Казанского района бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Добровольцы уже собрали 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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