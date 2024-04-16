16 апреля 2024

Бастрыкин повторно затребовал доклад по скандальному челябинскому рынку

Глава СК РФ вновь потребовал разобраться со скандальным рынком в Кременкуле
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Ранее дело по рынку в поселке Кременкуль поставили на контроль в Следственном комитете РФ Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу, которое касается строительства рынка в поселке Кременкуль Челябинской области. Поводом для повторного уточнения всех обстоятельств стали обращения челябинцев.

«Согласно обращению жителей Челябинской области, до настоящего времени функционирование торговых точек продовольственного рынка в поселке Кременкуль не приостановлено. Отмечается, что о рейдах правоохранительных органов становится известно заранее и виновным удается избежать ответственности», — сообщают в информационном центре СК РФ.

В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращениях доводов. Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела.

В апреле 2024 года тревогу забили жители поселка Кременкуль. Они боятся возвращения скандального рынка «Фермерский», его признали незаконным и перенесли в поселок Пригородный. Вопреки принятым обеспечительным мерам, мигранты, которые ранее вели на рынке предпринимательскую деятельность, в открытую заявляют челябинцам, что его работа скоро будет восстановлена.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу, которое касается строительства рынка в поселке Кременкуль Челябинской области. Поводом для повторного уточнения всех обстоятельств стали обращения челябинцев. «Согласно обращению жителей Челябинской области, до настоящего времени функционирование торговых точек продовольственного рынка в поселке Кременкуль не приостановлено. Отмечается, что о рейдах правоохранительных органов становится известно заранее и виновным удается избежать ответственности», — сообщают в информационном центре СК РФ. В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращениях доводов. Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела. В апреле 2024 года тревогу забили жители поселка Кременкуль. Они боятся возвращения скандального рынка «Фермерский», его признали незаконным и перенесли в поселок Пригородный. Вопреки принятым обеспечительным мерам, мигранты, которые ранее вели на рынке предпринимательскую деятельность, в открытую заявляют челябинцам, что его работа скоро будет восстановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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