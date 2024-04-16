Бастрыкин повторно затребовал доклад по скандальному челябинскому рынку

Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу, которое касается строительства рынка в поселке Кременкуль Челябинской области. Поводом для повторного уточнения всех обстоятельств стали обращения челябинцев.
«Согласно обращению жителей Челябинской области, до настоящего времени функционирование торговых точек продовольственного рынка в поселке Кременкуль не приостановлено. Отмечается, что о рейдах правоохранительных органов становится известно заранее и виновным удается избежать ответственности», — сообщают в информационном центре СК РФ.
В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращениях доводов. Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела.
В апреле 2024 года тревогу забили жители поселка Кременкуль. Они боятся возвращения скандального рынка «Фермерский», его признали незаконным и перенесли в поселок Пригородный. Вопреки принятым обеспечительным мерам, мигранты, которые ранее вели на рынке предпринимательскую деятельность, в открытую заявляют челябинцам, что его работа скоро будет восстановлена.
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