Бастрыкин повторно затребовал доклад по скандальному челябинскому рынку

Глава СК РФ вновь потребовал разобраться со скандальным рынком в Кременкуле

17 апреля 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Ранее дело по рынку в поселке Кременкуль поставили на контроль в Следственном комитете РФ Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу, которое касается строительства рынка в поселке Кременкуль Челябинской области. Поводом для повторного уточнения всех обстоятельств стали обращения челябинцев. «Согласно обращению жителей Челябинской области, до настоящего времени функционирование торговых точек продовольственного рынка в поселке Кременкуль не приостановлено. Отмечается, что о рейдах правоохранительных органов становится известно заранее и виновным удается избежать ответственности», — сообщают в информационном центре СК РФ. В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращениях доводов. Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела. В апреле 2024 года тревогу забили жители поселка Кременкуль. Они боятся возвращения скандального рынка «Фермерский», его признали незаконным и перенесли в поселок Пригородный. Вопреки принятым обеспечительным мерам, мигранты, которые ранее вели на рынке предпринимательскую деятельность, в открытую заявляют челябинцам, что его работа скоро будет восстановлена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу, которое касается строительства рынка в поселке Кременкуль Челябинской области. Поводом для повторного уточнения всех обстоятельств стали обращения челябинцев. «Согласно обращению жителей Челябинской области, до настоящего времени функционирование торговых точек продовольственного рынка в поселке Кременкуль не приостановлено. Отмечается, что о рейдах правоохранительных органов становится известно заранее и виновным удается избежать ответственности», — сообщают в информационном центре СК РФ. В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращениях доводов. Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела. В апреле 2024 года тревогу забили жители поселка Кременкуль. Они боятся возвращения скандального рынка «Фермерский», его признали незаконным и перенесли в поселок Пригородный. Вопреки принятым обеспечительным мерам, мигранты, которые ранее вели на рынке предпринимательскую деятельность, в открытую заявляют челябинцам, что его работа скоро будет восстановлена.