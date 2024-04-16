Прокуратура взяла на контроль ситуацию с паводком в Тюменской области

Прокуратура Тюменской области проводит необходимые мероприятия в связи с паводками в Казанском и Ишимском районе. Глава областного ведомства Владислав Московских прибыл на встречу с жителями и взял в работу их обращения.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских прибыл в город Ишим с учетом паводковой ситуации в Казанском и Ишимском муниципальных районах. Принял участие во встрече с жителями … чьи дома находятся в зоне возможного подтопления. Принял обращения граждан, … дал конкретные поручения о незамедлительной организации проверки по доводам обращений», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Работники прокуратуры также провели проверку пунктов временного размещения, наличие нужного запаса воды и продуктов. Соблюдение прав тюменцев находится на личном контроле прокурора области.
Уровень воды в реке Ишим около села Казанское в Тюменской области прибывает очень быстро. Губернатор региона Александр Моор во время встречи с жителями села сообщил, что уже побит рекорд паводка 2017 года и иллюзий у тюменцев быть не должно. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщили, что пик паводка в селе Казанское придется на 20 апреля. К 21 апреля уровень воды может достичь критического уровня и тогда произойдет перелив паводковых вод через дамбу.
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Прокуратура Тюменской области проводит необходимые мероприятия в связи с паводками в Казанском и Ишимском районе. Глава областного ведомства Владислав Московских прибыл на встречу с жителями и взял в работу их обращения. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских прибыл в город Ишим с учетом паводковой ситуации в Казанском и Ишимском муниципальных районах. Принял участие во встрече с жителями … чьи дома находятся в зоне возможного подтопления. Принял обращения граждан, … дал конкретные поручения о незамедлительной организации проверки по доводам обращений», — сообщается в telegram-канале ведомства. Работники прокуратуры также провели проверку пунктов временного размещения, наличие нужного запаса воды и продуктов. Соблюдение прав тюменцев находится на личном контроле прокурора области. Уровень воды в реке Ишим около села Казанское в Тюменской области прибывает очень быстро. Губернатор региона Александр Моор во время встречи с жителями села сообщил, что уже побит рекорд паводка 2017 года и иллюзий у тюменцев быть не должно. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщили, что пик паводка в селе Казанское придется на 20 апреля. К 21 апреля уровень воды может достичь критического уровня и тогда произойдет перелив паводковых вод через дамбу.