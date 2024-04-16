16 апреля 2024

Минпромторг не исключил подорожание российских вин из-за роста акцизов

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение акцизов на вино может привести к увеличению цен на российские напитки, однако рост цен будет незначительным. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он уточнил, что в мае ставки акциза на вина повысятся с 34 рублей до 108 рублей за литр.

«Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя», — сказал Евтухов порталу «Агроэксперт». Он уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться с ассоциациями и производителями вин.

Ранее компания «Абрау-Дюрсо» заявила, что в мае повысит цены на свою продукцию. Речь шла о 15 наименований алкоголя. В качестве причины увеличения цен она указала на общеэкономические факторы, включая повышение ставки долгового финансирования.

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Повышение акцизов на вино может привести к увеличению цен на российские напитки, однако рост цен будет незначительным. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он уточнил, что в мае ставки акциза на вина повысятся с 34 рублей до 108 рублей за литр. «Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя», — сказал Евтухов порталу «Агроэксперт». Он уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться с ассоциациями и производителями вин. Ранее компания «Абрау-Дюрсо» заявила, что в мае повысит цены на свою продукцию. Речь шла о 15 наименований алкоголя. В качестве причины увеличения цен она указала на общеэкономические факторы, включая повышение ставки долгового финансирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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