Минпромторг не исключил подорожание российских вин из-за роста акцизов

17 апреля 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Повышение акцизов на вино может привести к увеличению цен на российские напитки, однако рост цен будет незначительным. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он уточнил, что в мае ставки акциза на вина повысятся с 34 рублей до 108 рублей за литр. «Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя», — сказал Евтухов порталу «Агроэксперт». Он уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться с ассоциациями и производителями вин. Ранее компания «Абрау-Дюрсо» заявила, что в мае повысит цены на свою продукцию. Речь шла о 15 наименований алкоголя. В качестве причины увеличения цен она указала на общеэкономические факторы, включая повышение ставки долгового финансирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Повышение акцизов на вино может привести к увеличению цен на российские напитки, однако рост цен будет незначительным. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он уточнил, что в мае ставки акциза на вина повысятся с 34 рублей до 108 рублей за литр. «Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя», — сказал Евтухов порталу «Агроэксперт». Он уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться с ассоциациями и производителями вин. Ранее компания «Абрау-Дюрсо» заявила, что в мае повысит цены на свою продукцию. Речь шла о 15 наименований алкоголя. В качестве причины увеличения цен она указала на общеэкономические факторы, включая повышение ставки долгового финансирования.