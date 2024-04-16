Реконструкцию важного путепровода в Нижнем Тагиле поручили новому подрядчику. Видео

17 апреля 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Ремонтом улицы занялась другая подрядная организация (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) официально передали строительную площадку на улицах Октябрьской Революции и Циолковского новому подрядчику. Новая подрядная организация уже начала работу, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Служба заказчика городского хозяйства официально передала объект новому подрядчику МУП „Тагилдорстрой“. Подписаны акты о передаче строительной площадки на улицах Октябрьской Революции и Циолковского. Но, учитывая состояние, в котором объект оставил прежний подрядчик, „Тагилдорстрой“ еще на прошлой неделе, сразу после заключения контракта, приступил к обеспечению безопасности», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, сейчас осушены камеры инженерных сетей. Продолжается работа по восстановлению ограждений тротуаров на опасных участках, а также проезд для экстренных служб. В начале апреля силовики и чиновники решали вопрос о расторжении или продлении контракта с подрядчиком, который не успел отремонтировать улицы в срок. На момент передачи объекта его готовность составляла 58%. Пинаев заявлял, что из-за затянувшихся работ страдают жители домов и владельцы торговых точек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) официально передали строительную площадку на улицах Октябрьской Революции и Циолковского новому подрядчику. Новая подрядная организация уже начала работу, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Служба заказчика городского хозяйства официально передала объект новому подрядчику МУП „Тагилдорстрой“. Подписаны акты о передаче строительной площадки на улицах Октябрьской Революции и Циолковского. Но, учитывая состояние, в котором объект оставил прежний подрядчик, „Тагилдорстрой“ еще на прошлой неделе, сразу после заключения контракта, приступил к обеспечению безопасности», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, сейчас осушены камеры инженерных сетей. Продолжается работа по восстановлению ограждений тротуаров на опасных участках, а также проезд для экстренных служб. В начале апреля силовики и чиновники решали вопрос о расторжении или продлении контракта с подрядчиком, который не успел отремонтировать улицы в срок. На момент передачи объекта его готовность составляла 58%. Пинаев заявлял, что из-за затянувшихся работ страдают жители домов и владельцы торговых точек.