16 апреля 2024

Реконструкцию важного путепровода в Нижнем Тагиле поручили новому подрядчику. Видео

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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, зима, улица коли мяготина, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
Ремонтом улицы занялась другая подрядная организация (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) официально передали строительную площадку на улицах Октябрьской Революции и Циолковского новому подрядчику. Новая подрядная организация уже начала работу, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Служба заказчика городского хозяйства официально передала объект новому подрядчику МУП „Тагилдорстрой“. Подписаны акты о передаче строительной площадки на улицах Октябрьской Революции и Циолковского. Но, учитывая состояние, в котором объект оставил прежний подрядчик, „Тагилдорстрой“ еще на прошлой неделе, сразу после заключения контракта, приступил к обеспечению безопасности», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сейчас осушены камеры инженерных сетей. Продолжается работа по восстановлению ограждений тротуаров на опасных участках, а также проезд для экстренных служб.

В начале апреля силовики и чиновники решали вопрос о расторжении или продлении контракта с подрядчиком, который не успел отремонтировать улицы в срок. На момент передачи объекта его готовность составляла 58%. Пинаев заявлял, что из-за затянувшихся работ страдают жители домов и владельцы торговых точек.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) официально передали строительную площадку на улицах Октябрьской Революции и Циолковского новому подрядчику. Новая подрядная организация уже начала работу, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Служба заказчика городского хозяйства официально передала объект новому подрядчику МУП „Тагилдорстрой“. Подписаны акты о передаче строительной площадки на улицах Октябрьской Революции и Циолковского. Но, учитывая состояние, в котором объект оставил прежний подрядчик, „Тагилдорстрой“ еще на прошлой неделе, сразу после заключения контракта, приступил к обеспечению безопасности», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, сейчас осушены камеры инженерных сетей. Продолжается работа по восстановлению ограждений тротуаров на опасных участках, а также проезд для экстренных служб. В начале апреля силовики и чиновники решали вопрос о расторжении или продлении контракта с подрядчиком, который не успел отремонтировать улицы в срок. На момент передачи объекта его готовность составляла 58%. Пинаев заявлял, что из-за затянувшихся работ страдают жители домов и владельцы торговых точек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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