В Нижнем Тагиле (Свердловская область) официально передали строительную площадку на улицах Октябрьской Революции и Циолковского новому подрядчику. Новая подрядная организация уже начала работу, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Служба заказчика городского хозяйства официально передала объект новому подрядчику МУП „Тагилдорстрой“. Подписаны акты о передаче строительной площадки на улицах Октябрьской Революции и Циолковского. Но, учитывая состояние, в котором объект оставил прежний подрядчик, „Тагилдорстрой“ еще на прошлой неделе, сразу после заключения контракта, приступил к обеспечению безопасности», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, сейчас осушены камеры инженерных сетей. Продолжается работа по восстановлению ограждений тротуаров на опасных участках, а также проезд для экстренных служб.
В начале апреля силовики и чиновники решали вопрос о расторжении или продлении контракта с подрядчиком, который не успел отремонтировать улицы в срок. На момент передачи объекта его готовность составляла 58%. Пинаев заявлял, что из-за затянувшихся работ страдают жители домов и владельцы торговых точек.
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