16 апреля 2024

JP: Израиль определился с ответным ударом по Ирану

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, как отреагирует на атаку Ирана. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. При этом уточняется, что Израиль еще не определился с сроком действий.

«Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками. Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — передает информацию источника изданиеThe Jerusalem Post. Уточняется, что Израиль при этом стремится смягчить удар, чтобы конфликт не перерос в региональную войну.

Ранее немецкое издание Bild предположило, что Израиль ответит Ирану атакой по ядерным иранским объектам, а также по заводам по производству дронов. Не исключена кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла», передают журналисты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, как отреагирует на атаку Ирана. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. При этом уточняется, что Израиль еще не определился с сроком действий. «Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками. Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — передает информацию источника изданиеThe Jerusalem Post. Уточняется, что Израиль при этом стремится смягчить удар, чтобы конфликт не перерос в региональную войну. Ранее немецкое издание Bild предположило, что Израиль ответит Ирану атакой по ядерным иранским объектам, а также по заводам по производству дронов. Не исключена кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла», передают журналисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...