JP: Израиль определился с ответным ударом по Ирану

17 апреля 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, как отреагирует на атаку Ирана. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. При этом уточняется, что Израиль еще не определился с сроком действий. «Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками. Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — передает информацию источника изданиеThe Jerusalem Post. Уточняется, что Израиль при этом стремится смягчить удар, чтобы конфликт не перерос в региональную войну. Ранее немецкое издание Bild предположило, что Израиль ответит Ирану атакой по ядерным иранским объектам, а также по заводам по производству дронов. Не исключена кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла», передают журналисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, как отреагирует на атаку Ирана. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. При этом уточняется, что Израиль еще не определился с сроком действий. «Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками. Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — передает информацию источника изданиеThe Jerusalem Post. Уточняется, что Израиль при этом стремится смягчить удар, чтобы конфликт не перерос в региональную войну. Ранее немецкое издание Bild предположило, что Израиль ответит Ирану атакой по ядерным иранским объектам, а также по заводам по производству дронов. Не исключена кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла», передают журналисты.