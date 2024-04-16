16 апреля 2024

Bild раскрыл возможные сценарии ответа Израиля Ирану

Bild: Израиль в ответ Ирану может атаковать военных лидеров или ядерные объекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, боеприпасы, военные, израиль, снаряды, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Один из вариантов — атака Израиля на ядерные объекты Ирана Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Один из предполагаемых ответов Израиля на удар Ирана 14 апреля — атака на ядерные иранские объекты, а также на заводы по производству дронов. Об этом заявили журналисты немецкого издания Bild.

«Пока неизвестно, когда и каким образом Израиль может нанести ответный удар… Одним из таких шагов может быть нападение на ядерные объекты Ирана… Второй вариант — атака целей, которые не имеют прямого отношения к иранской ядерной программе, например, заводов по производству дронов», — приводит мнение немецких журналистов MK.RU.

По мнению Bild, третий вариант ответа — атака Израиля на значимых иранских командиров и военных лидеров. Еще два возможных сценария — кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла».

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. В атаке были использованы сотни ракет и беспилотников, передает «Царьград». Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.

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Один из предполагаемых ответов Израиля на удар Ирана 14 апреля — атака на ядерные иранские объекты, а также на заводы по производству дронов. Об этом заявили журналисты немецкого издания Bild. «Пока неизвестно, когда и каким образом Израиль может нанести ответный удар… Одним из таких шагов может быть нападение на ядерные объекты Ирана… Второй вариант — атака целей, которые не имеют прямого отношения к иранской ядерной программе, например, заводов по производству дронов», — приводит мнение немецких журналистов MK.RU. По мнению Bild, третий вариант ответа — атака Израиля на значимых иранских командиров и военных лидеров. Еще два возможных сценария — кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла». Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. В атаке были использованы сотни ракет и беспилотников, передает «Царьград». Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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