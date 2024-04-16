Bild раскрыл возможные сценарии ответа Израиля Ирану

Один из предполагаемых ответов Израиля на удар Ирана 14 апреля — атака на ядерные иранские объекты, а также на заводы по производству дронов. Об этом заявили журналисты немецкого издания Bild.
«Пока неизвестно, когда и каким образом Израиль может нанести ответный удар… Одним из таких шагов может быть нападение на ядерные объекты Ирана… Второй вариант — атака целей, которые не имеют прямого отношения к иранской ядерной программе, например, заводов по производству дронов», — приводит мнение немецких журналистов MK.RU.
По мнению Bild, третий вариант ответа — атака Израиля на значимых иранских командиров и военных лидеров. Еще два возможных сценария — кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла».
Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. В атаке были использованы сотни ракет и беспилотников, передает «Царьград». Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.