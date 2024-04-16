Bild раскрыл возможные сценарии ответа Израиля Ирану

Bild: Израиль в ответ Ирану может атаковать военных лидеров или ядерные объекты

16 апреля 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Один из вариантов — атака Израиля на ядерные объекты Ирана Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Один из предполагаемых ответов Израиля на удар Ирана 14 апреля — атака на ядерные иранские объекты, а также на заводы по производству дронов. Об этом заявили журналисты немецкого издания Bild. «Пока неизвестно, когда и каким образом Израиль может нанести ответный удар… Одним из таких шагов может быть нападение на ядерные объекты Ирана… Второй вариант — атака целей, которые не имеют прямого отношения к иранской ядерной программе, например, заводов по производству дронов», — приводит мнение немецких журналистов MK.RU. По мнению Bild, третий вариант ответа — атака Израиля на значимых иранских командиров и военных лидеров. Еще два возможных сценария — кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла». Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. В атаке были использованы сотни ракет и беспилотников, передает «Царьград». Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из предполагаемых ответов Израиля на удар Ирана 14 апреля — атака на ядерные иранские объекты, а также на заводы по производству дронов. Об этом заявили журналисты немецкого издания Bild. «Пока неизвестно, когда и каким образом Израиль может нанести ответный удар… Одним из таких шагов может быть нападение на ядерные объекты Ирана… Второй вариант — атака целей, которые не имеют прямого отношения к иранской ядерной программе, например, заводов по производству дронов», — приводит мнение немецких журналистов MK.RU. По мнению Bild, третий вариант ответа — атака Израиля на значимых иранских командиров и военных лидеров. Еще два возможных сценария — кибератака на иранские прокси и на группировку «Хезболла». Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. В атаке были использованы сотни ракет и беспилотников, передает «Царьград». Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.