16 апреля 2024

Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дуров допустил, что устройства, которыми он пользуется на платформах США могут быть взломаны Фото:

Предприниматель Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, которые разработаны в Соединенных Штатах Америки. Об этом он заявили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров предположил, что устройства, которыми он пользуется могут быть взломаны.

«Я предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в разработанные там платформы», — сказал Дуров в интервью. Видео опубликовано на сайте Карлсона.

Видео интервью Дурова с Карлсоном появилось на официальном сайте журналиста. Ранее Дуров предупредил пользователей telegram-канала, что побеседовал с американским журналистом.

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Предприниматель Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, которые разработаны в Соединенных Штатах Америки. Об этом он заявили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров предположил, что устройства, которыми он пользуется могут быть взломаны. «Я предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в разработанные там платформы», — сказал Дуров в интервью. Видео опубликовано на сайте Карлсона. Видео интервью Дурова с Карлсоном появилось на официальном сайте журналиста. Ранее Дуров предупредил пользователей telegram-канала, что побеседовал с американским журналистом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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