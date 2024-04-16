Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

Дуров допустил, что устройства, которыми он пользуется на платформах США могут быть взломаныФото: TechCrunch /Flickr
Предприниматель Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, которые разработаны в Соединенных Штатах Америки. Об этом он заявили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров предположил, что устройства, которыми он пользуется могут быть взломаны.
«Я предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в разработанные там платформы», — сказал Дуров в интервью. Видео опубликовано на сайте Карлсона.
Видео интервью Дурова с Карлсоном появилось на официальном сайте журналиста. Ранее Дуров предупредил пользователей telegram-канала, что побеседовал с американским журналистом.
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Предприниматель Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, которые разработаны в Соединенных Штатах Америки. Об этом он заявили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров предположил, что устройства, которыми он пользуется могут быть взломаны. «Я предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в разработанные там платформы», — сказал Дуров в интервью. Видео опубликовано на сайте Карлсона. Видео интервью Дурова с Карлсоном появилось на официальном сайте журналиста. Ранее Дуров предупредил пользователей telegram-канала, что побеседовал с американским журналистом.