Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

17 апреля 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Дуров допустил, что устройства, которыми он пользуется на платформах США могут быть взломаны Фото: TechCrunch /Flickr Предприниматель Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, которые разработаны в Соединенных Штатах Америки. Об этом он заявили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров предположил, что устройства, которыми он пользуется могут быть взломаны. «Я предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в разработанные там платформы», — сказал Дуров в интервью. Видео опубликовано на сайте Карлсона. Видео интервью Дурова с Карлсоном появилось на официальном сайте журналиста. Ранее Дуров предупредил пользователей telegram-канала, что побеседовал с американским журналистом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, которые разработаны в Соединенных Штатах Америки. Об этом он заявили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров предположил, что устройства, которыми он пользуется могут быть взломаны. «Я предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в разработанные там платформы», — сказал Дуров в интервью. Видео опубликовано на сайте Карлсона. Видео интервью Дурова с Карлсоном появилось на официальном сайте журналиста. Ранее Дуров предупредил пользователей telegram-канала, что побеседовал с американским журналистом.