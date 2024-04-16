Интервью Карлсона с Дуровым появилось в Сети

17 апреля 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Дуров дал большое интервью Карлсону Фото: TechCrunch /Flickr В Сети появилось интервью американского журналиста Такера Карлсона с предпринимателем Павлом Дуровым. Его можно посмотреть на официальном сайте журналиста. Дуров сообщал, в telegram-канале, что дал большое интервью Карлсону. Он отметил, что разговор получился конструктивным и длился примерно три часа. Карлсон ранее прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Их беседа длилась два часа. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сети появилось интервью американского журналиста Такера Карлсона с предпринимателем Павлом Дуровым. Его можно посмотреть на официальном сайте журналиста. Дуров сообщал, в telegram-канале, что дал большое интервью Карлсону. Он отметил, что разговор получился конструктивным и длился примерно три часа. Карлсон ранее прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Их беседа длилась два часа. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек.