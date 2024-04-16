16 апреля 2024

Интервью Карлсона с Дуровым появилось в Сети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дуров дал большое интервью Карлсону Фото:

В Сети появилось интервью американского журналиста Такера Карлсона с предпринимателем Павлом Дуровым. Его можно посмотреть на официальном сайте журналиста.

Дуров сообщал, в telegram-канале, что дал большое интервью Карлсону. Он отметил, что разговор получился конструктивным и длился примерно три часа.

Карлсон ранее прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Их беседа длилась два часа. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сети появилось интервью американского журналиста Такера Карлсона с предпринимателем Павлом Дуровым. Его можно посмотреть на официальном сайте журналиста. Дуров сообщал, в telegram-канале, что дал большое интервью Карлсону. Он отметил, что разговор получился конструктивным и длился примерно три часа. Карлсон ранее прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Их беседа длилась два часа. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...