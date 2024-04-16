16 апреля 2024

Дуров рассказал о драке с грабителями в Сан-Франциско

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель Павел Дуров рассказал, как на него напали грабители в Сан-Франциско. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это произошло, когда Дуров возвращался из офиса Twitter в отель. На него напали неизвестные и пытались выхватить телефон.

«Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. Поэтому я разбил свой телефон», — сказал Дуров. Он отметил, что была короткая драка, но ему удалось убежать.

Интервью Дуров Карлсону было записано в январе. Однако о том, что оно появится в Сети стало известно накануне. анонс беседы с журналистом Дуров опубликовал telegram-канале.

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Предприниматель Павел Дуров рассказал, как на него напали грабители в Сан-Франциско. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это произошло, когда Дуров возвращался из офиса Twitter в отель. На него напали неизвестные и пытались выхватить телефон. «Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. Поэтому я разбил свой телефон», — сказал Дуров. Он отметил, что была короткая драка, но ему удалось убежать. Интервью Дуров Карлсону было записано в январе. Однако о том, что оно появится в Сети стало известно накануне. анонс беседы с журналистом Дуров опубликовал telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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