Дуров рассказал о драке с грабителями в Сан-Франциско

17 апреля 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Предприниматель Павел Дуров рассказал, как на него напали грабители в Сан-Франциско. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это произошло, когда Дуров возвращался из офиса Twitter в отель. На него напали неизвестные и пытались выхватить телефон. «Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. Поэтому я разбил свой телефон», — сказал Дуров. Он отметил, что была короткая драка, но ему удалось убежать. Интервью Дуров Карлсону было записано в январе. Однако о том, что оно появится в Сети стало известно накануне. анонс беседы с журналистом Дуров опубликовал telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павел Дуров рассказал, как на него напали грабители в Сан-Франциско. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это произошло, когда Дуров возвращался из офиса Twitter в отель. На него напали неизвестные и пытались выхватить телефон. «Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. Поэтому я разбил свой телефон», — сказал Дуров. Он отметил, что была короткая драка, но ему удалось убежать. Интервью Дуров Карлсону было записано в январе. Однако о том, что оно появится в Сети стало известно накануне. анонс беседы с журналистом Дуров опубликовал telegram-канале.