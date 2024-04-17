Пекин призвал США уважать его интересы в Южно-Китайском море

Минобороны КНР: США должны уважать интересы страны в Южно-Китайском море

17 апреля 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Разговор прошел по видеосвязи между главами минобороны КНР и США Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando Вашингтон должен уважать права и интересы Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь. «США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — заявил Цзюнь во время беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином. Слова передает ТАСС. Он назвал ситуацию в море стабильной. Глава китайского Минобороны подчеркнул необходимость стабильности в регионе и призвал к сотрудничеству между Китаем и США для укрепления доверия и развития прагматических отношений. Разговор между главами ведомств прошел по видеосвязи. Это была первая двух стран после приостановки военного диалога в связи с поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году. Ранее Дун Цзюнь сообщил, что Китай никогда не будет мириться с сепаратизмом на Тайване, передает RT. По его словам, тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон должен уважать права и интересы Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь. «США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — заявил Цзюнь во время беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином. Слова передает ТАСС. Он назвал ситуацию в море стабильной. Глава китайского Минобороны подчеркнул необходимость стабильности в регионе и призвал к сотрудничеству между Китаем и США для укрепления доверия и развития прагматических отношений. Разговор между главами ведомств прошел по видеосвязи. Это была первая двух стран после приостановки военного диалога в связи с поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году. Ранее Дун Цзюнь сообщил, что Китай никогда не будет мириться с сепаратизмом на Тайване, передает RT. По его словам, тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая.