Пекин призвал США уважать его интересы в Южно-Китайском море

Минобороны КНР: США должны уважать интересы страны в Южно-Китайском море
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Ллойд Остин. stock,  stock, Остин Ллойд
Разговор прошел по видеосвязи между главами минобороны КНР и США Фото:

Вашингтон должен уважать права и интересы Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь.

«США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — заявил Цзюнь во время беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином. Слова передает ТАСС.

Он назвал ситуацию в море стабильной. Глава китайского Минобороны подчеркнул необходимость стабильности в регионе и призвал к сотрудничеству между Китаем и США для укрепления доверия и развития прагматических отношений.

Разговор между главами ведомств прошел по видеосвязи. Это была первая двух стран после приостановки военного диалога в связи с поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году.

Ранее Дун Цзюнь сообщил, что Китай никогда не будет мириться с сепаратизмом на Тайване, передает RT. По его словам, тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая.

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Вашингтон должен уважать права и интересы Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь. «США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — заявил Цзюнь во время беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином. Слова передает ТАСС. Он назвал ситуацию в море стабильной. Глава китайского Минобороны подчеркнул необходимость стабильности в регионе и призвал к сотрудничеству между Китаем и США для укрепления доверия и развития прагматических отношений. Разговор между главами ведомств прошел по видеосвязи. Это была первая двух стран после приостановки военного диалога в связи с поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году. Ранее Дун Цзюнь сообщил, что Китай никогда не будет мириться с сепаратизмом на Тайване, передает RT. По его словам, тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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