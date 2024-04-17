Пекин призвал США уважать его интересы в Южно-Китайском море

Вашингтон должен уважать права и интересы Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь.
«США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — заявил Цзюнь во время беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином. Слова передает ТАСС.
Он назвал ситуацию в море стабильной. Глава китайского Минобороны подчеркнул необходимость стабильности в регионе и призвал к сотрудничеству между Китаем и США для укрепления доверия и развития прагматических отношений.
Разговор между главами ведомств прошел по видеосвязи. Это была первая двух стран после приостановки военного диалога в связи с поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году.
Ранее Дун Цзюнь сообщил, что Китай никогда не будет мириться с сепаратизмом на Тайване, передает RT. По его словам, тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая.
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