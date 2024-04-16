Количество затопленных объектов инфраструктуры в регионе увеличивается
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень Тобола повысился до 865 см, преодолев отметку «опасное явление» (850 см). Такие данные размещены на геоинформационном сайте Курганской области.
«На 8:00 уровень Тобола в Кургане составляет 865 см (+15 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба — 400 см. Уровень реки не изменился за прошедшие два часа» — указано на портале.
Курганцев уже предупреждали, что интенсивное повышение уровня Тобола сохранится на протяжении нескольких дней. О другой информации, связанной с паводком, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
Отметка «опасное явление» была превышена на 15 см
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!