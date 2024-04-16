16 апреля 2024

В Кургане уровень Тобола, достигнув критической отметки, продолжает повышаться. Скрин

Уровень Тобола в Кургане составил 865 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Звериноголовское. Курган, эвакуация, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, река
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола повысился до 865 см, преодолев отметку «опасное явление» (850 см). Такие данные размещены на геоинформационном сайте Курганской области.

«На 8:00 уровень Тобола в Кургане составляет 865 см (+15 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба — 400 см. Уровень реки не изменился за прошедшие два часа» — указано на портале.

Курганцев уже предупреждали, что интенсивное повышение уровня Тобола сохранится на протяжении нескольких дней. О другой информации, связанной с паводком, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
Отметка «опасное явление» была превышена на 15 см

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В Кургане уровень Тобола повысился до 865 см, преодолев отметку «опасное явление» (850 см). Такие данные размещены на геоинформационном сайте Курганской области. «На 8:00 уровень Тобола в Кургане составляет 865 см (+15 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба — 400 см. Уровень реки не изменился за прошедшие два часа» — указано на портале. Курганцев уже предупреждали, что интенсивное повышение уровня Тобола сохранится на протяжении нескольких дней. О другой информации, связанной с паводком, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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