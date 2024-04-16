В Кургане уровень Тобола, достигнув критической отметки, продолжает повышаться. Скрин

Уровень Тобола в Кургане составил 865 сантиметров

17 апреля 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Количество затопленных объектов инфраструктуры в регионе увеличивается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола повысился до 865 см, преодолев отметку «опасное явление» (850 см). Такие данные размещены на геоинформационном сайте Курганской области. «На 8:00 уровень Тобола в Кургане составляет 865 см (+15 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба — 400 см. Уровень реки не изменился за прошедшие два часа» — указано на портале. Курганцев уже предупреждали, что интенсивное повышение уровня Тобола сохранится на протяжении нескольких дней. О другой информации, связанной с паводком, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Отметка «опасное явление» была превышена на 15 см Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень Тобола повысился до 865 см, преодолев отметку «опасное явление» (850 см). Такие данные размещены на геоинформационном сайте Курганской области. «На 8:00 уровень Тобола в Кургане составляет 865 см (+15 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба — 400 см. Уровень реки не изменился за прошедшие два часа» — указано на портале. Курганцев уже предупреждали, что интенсивное повышение уровня Тобола сохранится на протяжении нескольких дней. О другой информации, связанной с паводком, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.