Курганцев предупредили, что интенсивный рост Тобола продержится несколько дней

Синоптик Винштейн: в Кургане Тобол сохранит интенсивный рост в ближайшие дни
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Дома Кургана уходят под воду
Дома Кургана уходят под воду Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на реке Тобол интенсивной рост уровня воды продержится до двух дней. Такой прогноз озвучил народный синоптик Илья Винштейн.

«Наблюдается ускорение роста, связанное с прохождением воды от села Кетово в сторону Затобольного. В ближайшие 24-48 часов стремительный рост сохранится», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Согласно последним данным, прирост по Тоболу у курганского гидропоста составил 20 сантиметров за два часа. По словам губернатора Курганской области Вадмиа Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для населения Кургана. С детальной информацией по теме паводка — можно ознакомиться в трансляции URA.RU.

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В Кургане на реке Тобол интенсивной рост уровня воды продержится до двух дней. Такой прогноз озвучил народный синоптик Илья Винштейн. «Наблюдается ускорение роста, связанное с прохождением воды от села Кетово в сторону Затобольного. В ближайшие 24-48 часов стремительный рост сохранится», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Согласно последним данным, прирост по Тоболу у курганского гидропоста составил 20 сантиметров за два часа. По словам губернатора Курганской области Вадмиа Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для населения Кургана. С детальной информацией по теме паводка — можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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