Курганцев предупредили, что интенсивный рост Тобола продержится несколько дней

В Кургане на реке Тобол интенсивной рост уровня воды продержится до двух дней. Такой прогноз озвучил народный синоптик Илья Винштейн.
«Наблюдается ускорение роста, связанное с прохождением воды от села Кетово в сторону Затобольного. В ближайшие 24-48 часов стремительный рост сохранится», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
Согласно последним данным, прирост по Тоболу у курганского гидропоста составил 20 сантиметров за два часа. По словам губернатора Курганской области Вадмиа Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для населения Кургана. С детальной информацией по теме паводка — можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
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