Происшествия Курганцев предупредили, что интенсивный рост Тобола продержится несколько дней Синоптик Винштейн: в Кургане Тобол сохранит интенсивный рост в ближайшие дни 16 апреля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 + Дома Кургана уходят под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на реке Тобол интенсивной рост уровня воды продержится до двух дней. Такой прогноз озвучил народный синоптик Илья Винштейн. «Наблюдается ускорение роста, связанное с прохождением воды от села Кетово в сторону Затобольного. В ближайшие 24-48 часов стремительный рост сохранится», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Согласно последним данным, прирост по Тоболу у курганского гидропоста составил 20 сантиметров за два часа. По словам губернатора Курганской области Вадмиа Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для населения Кургана. С детальной информацией по теме паводка — можно ознакомиться в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане на реке Тобол интенсивной рост уровня воды продержится до двух дней. Такой прогноз озвучил народный синоптик Илья Винштейн. «Наблюдается ускорение роста, связанное с прохождением воды от села Кетово в сторону Затобольного. В ближайшие 24-48 часов стремительный рост сохранится», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Согласно последним данным, прирост по Тоболу у курганского гидропоста составил 20 сантиметров за два часа. По словам губернатора Курганской области Вадмиа Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для населения Кургана. С детальной информацией по теме паводка — можно ознакомиться в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям