Пермяки устроили ажиотаж на покупку новостроек в ипотеку, несмотря на рост цен

17 апреля 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Пермяки чаще покупают квартиры в строящихся домах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Перми в марте 2024 года стали оформлять больше жилищных кредитов на покупку квартир в новостройках. Количество сделок по договорам долевого участия с применением ипотеки выросло в два раза, по сравнению с началом года. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф». «Количество сделок с ипотекой на первичном рынке жилья в Перми в январе 2024 года составило 234 штуки. В марте 2024 года их зафиксировано 490 штук», — сказано в исследовании. При этом аналитики отмечают, что покупателей не останавливает рост цен на квартиры. С января по март 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке Перми увеличилась на 3,5%. Руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов рассказал URA.RU, что спрос на покупку квартир в новостройках с использованием ипотеки продолжит расти. Это связано с ослаблением курса рубля и отменой программы «Господдержка 2020». «С 1 июля 2024 года банки перестанут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 8% годовых. Покупатели хотят успеть оформить кредит с низкой процентной ставкой. Кроме этого если продолжится девальвация рубля, спрос на покупку квартир в ипотеку может еще увеличиться», — отметил агент по недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми в марте 2024 года стали оформлять больше жилищных кредитов на покупку квартир в новостройках. Количество сделок по договорам долевого участия с применением ипотеки выросло в два раза, по сравнению с началом года. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф». «Количество сделок с ипотекой на первичном рынке жилья в Перми в январе 2024 года составило 234 штуки. В марте 2024 года их зафиксировано 490 штук», — сказано в исследовании. При этом аналитики отмечают, что покупателей не останавливает рост цен на квартиры. С января по март 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке Перми увеличилась на 3,5%. Руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов рассказал URA.RU, что спрос на покупку квартир в новостройках с использованием ипотеки продолжит расти. Это связано с ослаблением курса рубля и отменой программы «Господдержка 2020». «С 1 июля 2024 года банки перестанут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 8% годовых. Покупатели хотят успеть оформить кредит с низкой процентной ставкой. Кроме этого если продолжится девальвация рубля, спрос на покупку квартир в ипотеку может еще увеличиться», — отметил агент по недвижимости.