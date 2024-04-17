На Землю обрушилась магнитная буря

В результате мощной солнечной вспышки класса М1.1 Землю ожидают значительные геомагнитные удары. Ожидается, что интенсивность ударов может достигнуть четырех баллов.
«В первой половине дня 17 апреля атака геоударов будет колебаться от трех до четырех баллов. Однако к вечеру, по прогнозу астрономов, геомагнитная обстановка успокоится, сила атак будет два балла», — передает «Московский комсомолец». За последние сутки было зафиксировано девять солнечных вспышек.
Метеочувствительным людям следует быть особенно внимательными в этот день, так как они могут испытывать различные симптомы недомогания, включая головокружение, головную боль и тошноту. Рекомендуется избегать переутомления, отказаться от употребления алкоголя и проводить больше времени на свежем воздухе для облегчения состояния.
Магнитные бури вызваны активностью Солнца. Они могут оказывать влияние на работу технических устройств и на здоровье человека. Бури случаются примерно шесть раз в год и продолжаются больше недели.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В результате мощной солнечной вспышки класса М1.1 Землю ожидают значительные геомагнитные удары. Ожидается, что интенсивность ударов может достигнуть четырех баллов. «В первой половине дня 17 апреля атака геоударов будет колебаться от трех до четырех баллов. Однако к вечеру, по прогнозу астрономов, геомагнитная обстановка успокоится, сила атак будет два балла», — передает «Московский комсомолец». За последние сутки было зафиксировано девять солнечных вспышек. Метеочувствительным людям следует быть особенно внимательными в этот день, так как они могут испытывать различные симптомы недомогания, включая головокружение, головную боль и тошноту. Рекомендуется избегать переутомления, отказаться от употребления алкоголя и проводить больше времени на свежем воздухе для облегчения состояния. Магнитные бури вызваны активностью Солнца. Они могут оказывать влияние на работу технических устройств и на здоровье человека. Бури случаются примерно шесть раз в год и продолжаются больше недели.