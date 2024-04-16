Челябинская область снизилась в рейтинге перспективности трудоустройства

HeadHunter: челябинские компании снизили свою привлекательность для работы

17 апреля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Низкую позицию области объяснили активностью других регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область вышла за пределы первой четверти регионов по вопросу перспективности трудоустройства. В соответствии с составленным аналитиками сервиса HeadHunter рейтинга, область заняла 23 место вместо 20 строки в начале первого квартала. «Челябинская область по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года заняла 23 место, набрав 73,13 балла. Ранее было 73,19 балла, и двадцатая позиция в рейтинге», — отметили в HeadHunter. Изменение положения региона аналитики платформы объяснили не столько ухудшением параметров региона, сколько интенсивным ростом других субъектов Федерации. На одну активную вакансию в регионе пришлось 2,6 резюме. В целом по стране конкуренция за рабочие места чуть выше и составляет 3,4. Медиана предлагаемой зарплаты составила 55,1 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения достиг 15,6 тысячи рублей. Среди соискателей региона 80,7% в своих резюме отметили, что однозначно не готовы к переезду. Еще 1,1%, наоборот, хотели бы уехать за пределы области. Оценку регионов сделали с позиции привлекательности для построения карьеры. В основу таблицы положили статистические показатели. Одновременно учли стремление жителей остаться или покинуть регион. Как заявил втор методологии, аналитик Александр Ильин, социологические данные отражают стремление работников строить карьерный путь в пределах своего субъекта проживания. В первой четверти находится 21 регион. Лидером остался Татарстан, потерявший 0,83 балла. В тройке лидеров оказались также Амурская область, поднявшаяся на семь строчек рейтинга, и Еврейский автономный округ. Москва заняла 61 место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область вышла за пределы первой четверти регионов по вопросу перспективности трудоустройства. В соответствии с составленным аналитиками сервиса HeadHunter рейтинга, область заняла 23 место вместо 20 строки в начале первого квартала. «Челябинская область по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года заняла 23 место, набрав 73,13 балла. Ранее было 73,19 балла, и двадцатая позиция в рейтинге», — отметили в HeadHunter. Изменение положения региона аналитики платформы объяснили не столько ухудшением параметров региона, сколько интенсивным ростом других субъектов Федерации. На одну активную вакансию в регионе пришлось 2,6 резюме. В целом по стране конкуренция за рабочие места чуть выше и составляет 3,4. Медиана предлагаемой зарплаты составила 55,1 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения достиг 15,6 тысячи рублей. Среди соискателей региона 80,7% в своих резюме отметили, что однозначно не готовы к переезду. Еще 1,1%, наоборот, хотели бы уехать за пределы области. Оценку регионов сделали с позиции привлекательности для построения карьеры. В основу таблицы положили статистические показатели. Одновременно учли стремление жителей остаться или покинуть регион. Как заявил втор методологии, аналитик Александр Ильин, социологические данные отражают стремление работников строить карьерный путь в пределах своего субъекта проживания. В первой четверти находится 21 регион. Лидером остался Татарстан, потерявший 0,83 балла. В тройке лидеров оказались также Амурская область, поднявшаяся на семь строчек рейтинга, и Еврейский автономный округ. Москва заняла 61 место.