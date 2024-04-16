За год челябинская вторичка подорожала больше, чем в других городах

«Яндекс Недвижимость»: челябинская вторичка подорожала за год сильнее всех в РФ

17 апреля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

В Челябинске вторичка подорожала больше других крупных городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске произошел самый значительный годовой рост цен на вторичную недвижимость среди крупных городов России. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость», за последний год стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 37,52%, достигнув отметки в 94,9 тысячи рублей. «Челябинск возглавил топ-5 городов по максимальному годовому подорожанию вторичной недвижимости. За год она выросла в цене на 37,52% и достигла 94,9 тысячи рублей за кв метр. Другими городами в топе стали Саратов (плюс 21,25%), Казань (увеличение на 20,70%), Волгоград (прирост 18,15%) и Омск (плюс 17,94%)», — отметили в офисе сервиса. За последний месяц цена вторичной недвижимости в Челябинске выросла на 2%. Город оказался на первом месте среди крупных городов с самой существенной разницей между первичкой и вторичкой. Медианный метр в новостройках Челябинска дороже медианного метра готового жилья на 38%. В среднем среди изучаемых городов эта разница составляет около 18% в пользу новостроек. Помимо Челябинска, в пятерку городов с наибольшим годовым подорожанием вторичного жилья вошли Саратов, Казань, Волгоград и Омск. В то же время, наблюдалось увеличение предложения на рынке недвижимости в сегменте бизнес и комфорт-класса. Обстоятельство оказало влияние на среднюю стоимость жилья. Драйверами рынка стали Казань, Краснодар, Владивосток, Москва и Санкт-Петербург. В данных локациях много строят, и быстрей формируется экспозиция вторичной недвижимости. На это указал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Предложение на вторичном рынке, спрогнозировал эксперт продолжит накапливаться. Белокуров не увидел очевидных стимулов для роста спроса. В то же время часть покупателей, которым недоступны льготные программы могут переориентироваться на поиск жилья среди объектов вторички. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске произошел самый значительный годовой рост цен на вторичную недвижимость среди крупных городов России. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость», за последний год стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 37,52%, достигнув отметки в 94,9 тысячи рублей. «Челябинск возглавил топ-5 городов по максимальному годовому подорожанию вторичной недвижимости. За год она выросла в цене на 37,52% и достигла 94,9 тысячи рублей за кв метр. Другими городами в топе стали Саратов (плюс 21,25%), Казань (увеличение на 20,70%), Волгоград (прирост 18,15%) и Омск (плюс 17,94%)», — отметили в офисе сервиса. За последний месяц цена вторичной недвижимости в Челябинске выросла на 2%. Город оказался на первом месте среди крупных городов с самой существенной разницей между первичкой и вторичкой. Медианный метр в новостройках Челябинска дороже медианного метра готового жилья на 38%. В среднем среди изучаемых городов эта разница составляет около 18% в пользу новостроек. Помимо Челябинска, в пятерку городов с наибольшим годовым подорожанием вторичного жилья вошли Саратов, Казань, Волгоград и Омск. В то же время, наблюдалось увеличение предложения на рынке недвижимости в сегменте бизнес и комфорт-класса. Обстоятельство оказало влияние на среднюю стоимость жилья. Драйверами рынка стали Казань, Краснодар, Владивосток, Москва и Санкт-Петербург. В данных локациях много строят, и быстрей формируется экспозиция вторичной недвижимости. На это указал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Предложение на вторичном рынке, спрогнозировал эксперт продолжит накапливаться. Белокуров не увидел очевидных стимулов для роста спроса. В то же время часть покупателей, которым недоступны льготные программы могут переориентироваться на поиск жилья среди объектов вторички.