В Ноябрьске за два года капитально отремонтируют школу искусств

17 апреля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Власти проведут ремонт в одном из корпусов школы искусств в Ноябрьске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ноябрьской школе искусств имени П. И. Чайковского проведут капитальный ремонт одного из корпусов. О ходе работ сообщили на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте». «Сейчас в здании на улице Ленина уже демонтированы перегородки помещений, полы и потолки, инженерные сети, узлы учета в подвальных помещениях. Впереди демонтаж оконных и входных групп. Фасад здесь будут менять частично, а, чтобы в аудиториях было тепло и уютно — утеплят стены», — сказано в сообщении администрации Ноябрьска. На строительной площадке уже побывал глава города Алексей Романов. Мэр Ноябрьска отметил, что здание имеет 30-летнюю историю и должно соответствовать современным стандартам. Власти также благоустроят территорию вокруг школы и установят пандусы и оборудование для детей с ограниченными возможностями. Работы планируют завершить в течение двух лет. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в окружной столице отремонтируют школу с полувековой историей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ноябрьской школе искусств имени П. И. Чайковского проведут капитальный ремонт одного из корпусов. О ходе работ сообщили на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте». «Сейчас в здании на улице Ленина уже демонтированы перегородки помещений, полы и потолки, инженерные сети, узлы учета в подвальных помещениях. Впереди демонтаж оконных и входных групп. Фасад здесь будут менять частично, а, чтобы в аудиториях было тепло и уютно — утеплят стены», — сказано в сообщении администрации Ноябрьска. На строительной площадке уже побывал глава города Алексей Романов. Мэр Ноябрьска отметил, что здание имеет 30-летнюю историю и должно соответствовать современным стандартам. Власти также благоустроят территорию вокруг школы и установят пандусы и оборудование для детей с ограниченными возможностями. Работы планируют завершить в течение двух лет. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в окружной столице отремонтируют школу с полувековой историей.