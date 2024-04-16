16 апреля 2024

В Ноябрьске за два года капитально отремонтируют школу искусств

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя общеобразовательная школа N 106, ремонт школы, рабочий, новогоднее оформление, школа 106
Власти проведут ремонт в одном из корпусов школы искусств в Ноябрьске Фото:

В ноябрьской школе искусств имени П. И. Чайковского проведут капитальный ремонт одного из корпусов. О ходе работ сообщили на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте».

«Сейчас в здании на улице Ленина уже демонтированы перегородки помещений, полы и потолки, инженерные сети, узлы учета в подвальных помещениях. Впереди демонтаж оконных и входных групп. Фасад здесь будут менять частично, а, чтобы в аудиториях было тепло и уютно — утеплят стены», — сказано в сообщении администрации Ноябрьска.

На строительной площадке уже побывал глава города Алексей Романов. Мэр Ноябрьска отметил, что здание имеет 30-летнюю историю и должно соответствовать современным стандартам.

Власти также благоустроят территорию вокруг школы и установят пандусы и оборудование для детей с ограниченными возможностями. Работы планируют завершить в течение двух лет. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в окружной столице отремонтируют школу с полувековой историей.

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В ноябрьской школе искусств имени П. И. Чайковского проведут капитальный ремонт одного из корпусов. О ходе работ сообщили на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте». «Сейчас в здании на улице Ленина уже демонтированы перегородки помещений, полы и потолки, инженерные сети, узлы учета в подвальных помещениях. Впереди демонтаж оконных и входных групп. Фасад здесь будут менять частично, а, чтобы в аудиториях было тепло и уютно — утеплят стены», — сказано в сообщении администрации Ноябрьска. На строительной площадке уже побывал глава города Алексей Романов. Мэр Ноябрьска отметил, что здание имеет 30-летнюю историю и должно соответствовать современным стандартам. Власти также благоустроят территорию вокруг школы и установят пандусы и оборудование для детей с ограниченными возможностями. Работы планируют завершить в течение двух лет. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в окружной столице отремонтируют школу с полувековой историей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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