В Ноябрьске за два года капитально отремонтируют школу искусств

В ноябрьской школе искусств имени П. И. Чайковского проведут капитальный ремонт одного из корпусов. О ходе работ сообщили на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте».
«Сейчас в здании на улице Ленина уже демонтированы перегородки помещений, полы и потолки, инженерные сети, узлы учета в подвальных помещениях. Впереди демонтаж оконных и входных групп. Фасад здесь будут менять частично, а, чтобы в аудиториях было тепло и уютно — утеплят стены», — сказано в сообщении администрации Ноябрьска.
На строительной площадке уже побывал глава города Алексей Романов. Мэр Ноябрьска отметил, что здание имеет 30-летнюю историю и должно соответствовать современным стандартам.
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В ноябрьской школе искусств имени П. И. Чайковского проведут капитальный ремонт одного из корпусов. О ходе работ сообщили на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте». «Сейчас в здании на улице Ленина уже демонтированы перегородки помещений, полы и потолки, инженерные сети, узлы учета в подвальных помещениях. Впереди демонтаж оконных и входных групп. Фасад здесь будут менять частично, а, чтобы в аудиториях было тепло и уютно — утеплят стены», — сказано в сообщении администрации Ноябрьска. На строительной площадке уже побывал глава города Алексей Романов. Мэр Ноябрьска отметил, что здание имеет 30-летнюю историю и должно соответствовать современным стандартам. Власти также благоустроят территорию вокруг школы и установят пандусы и оборудование для детей с ограниченными возможностями. Работы планируют завершить в течение двух лет. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в окружной столице отремонтируют школу с полувековой историей.