23 января 2024

В ЯНАО отремонтируют школу искусств с полувековой историей

Власти Лабытнанги приступили к первому этапу ремонта школы искусств
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, заозерный, стройка
В поселке Харп отремонтируют школу искусств Фото:

В поселке Харп (ЯНАО) планируется ремонт детской школы искусств с полувековой историей. О начале работы над проектом реконструкции сообщила глава городского округа Лабытнанги Марина Трескова.

«Двухэтажное здание с богатой полувековой историей нуждается в обновлении. По оценкам специалистов, требуется полная замена коммуникаций, обновление фасада и кровли, благоустройство территории», — написала Марина Трескова в своем telegram-канале.

Городские власти и специалисты начали разработку проекта реконструкции, который будет завершен к концу года. После чего будет объявлен конкурс на определение подрядчика, который проведет ремонтные работы.

В прошедшем году власти Нового Уренгоя испытывали трудности при поиске подрядчика для ремонта школы искусств. Аукцион пришлось проводить несколько раз.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Харп (ЯНАО) планируется ремонт детской школы искусств с полувековой историей. О начале работы над проектом реконструкции сообщила глава городского округа Лабытнанги Марина Трескова. «Двухэтажное здание с богатой полувековой историей нуждается в обновлении. По оценкам специалистов, требуется полная замена коммуникаций, обновление фасада и кровли, благоустройство территории», — написала Марина Трескова в своем telegram-канале. Городские власти и специалисты начали разработку проекта реконструкции, который будет завершен к концу года. После чего будет объявлен конкурс на определение подрядчика, который проведет ремонтные работы. В прошедшем году власти Нового Уренгоя испытывали трудности при поиске подрядчика для ремонта школы искусств. Аукцион пришлось проводить несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...