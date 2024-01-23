В ЯНАО отремонтируют школу искусств с полувековой историей

Власти Лабытнанги приступили к первому этапу ремонта школы искусств

24 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

В поселке Харп отремонтируют школу искусств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Харп (ЯНАО) планируется ремонт детской школы искусств с полувековой историей. О начале работы над проектом реконструкции сообщила глава городского округа Лабытнанги Марина Трескова. «Двухэтажное здание с богатой полувековой историей нуждается в обновлении. По оценкам специалистов, требуется полная замена коммуникаций, обновление фасада и кровли, благоустройство территории», — написала Марина Трескова в своем telegram-канале. Городские власти и специалисты начали разработку проекта реконструкции, который будет завершен к концу года. После чего будет объявлен конкурс на определение подрядчика, который проведет ремонтные работы. В прошедшем году власти Нового Уренгоя испытывали трудности при поиске подрядчика для ремонта школы искусств. Аукцион пришлось проводить несколько раз.

В поселке Харп (ЯНАО) планируется ремонт детской школы искусств с полувековой историей. О начале работы над проектом реконструкции сообщила глава городского округа Лабытнанги Марина Трескова. «Двухэтажное здание с богатой полувековой историей нуждается в обновлении. По оценкам специалистов, требуется полная замена коммуникаций, обновление фасада и кровли, благоустройство территории», — написала Марина Трескова в своем telegram-канале. Городские власти и специалисты начали разработку проекта реконструкции, который будет завершен к концу года. После чего будет объявлен конкурс на определение подрядчика, который проведет ремонтные работы. В прошедшем году власти Нового Уренгоя испытывали трудности при поиске подрядчика для ремонта школы искусств. Аукцион пришлось проводить несколько раз.