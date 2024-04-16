Екатеринбуржцев эвакуировали из двух ТЦ

В Екатеринбурге утром 17 апреля посетителей ТЦ «Радуга Парк» и «Мегаполис» эвакуировали. К месту происшествия приехала полиция, рассказали URA.RU читатели агентства.
«Посетителей и работников эвакуировали из „Радуги Парка“, сказали, что учебная тревога. Возле торгового центра стоит полиция», — сказал собеседник. По словам другого, в ТЦ «Мегаполис» произошла аналогичная ситуация. «Люди выстроились возле комплекса, съехались силовики», — отметил очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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