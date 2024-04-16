16 апреля 2024

Екатеринбуржцев эвакуировали из двух ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, тц мегаполис
К торговым центрам съехались силовики Фото:

В Екатеринбурге утром 17 апреля посетителей ТЦ «Радуга Парк» и «Мегаполис» эвакуировали. К месту происшествия приехала полиция, рассказали URA.RU читатели агентства.

«Посетителей и работников эвакуировали из „Радуги Парка“, сказали, что учебная тревога. Возле торгового центра стоит полиция», — сказал собеседник. По словам другого, в ТЦ «Мегаполис» произошла аналогичная ситуация. «Люди выстроились возле комплекса, съехались силовики», — отметил очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге утром 17 апреля посетителей ТЦ «Радуга Парк» и «Мегаполис» эвакуировали. К месту происшествия приехала полиция, рассказали URA.RU читатели агентства. «Посетителей и работников эвакуировали из „Радуги Парка“, сказали, что учебная тревога. Возле торгового центра стоит полиция», — сказал собеседник. По словам другого, в ТЦ «Мегаполис» произошла аналогичная ситуация. «Люди выстроились возле комплекса, съехались силовики», — отметил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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