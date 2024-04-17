Медведев призвал ввести уголовную ответственность для иноагентов в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
По мнению Медведева, Россия должна ужесточить наказание для иноагентов Фото:

В России нужно ввести уголовную ответственность для иноагентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Надо и нам изменить закон [об иноагентах], взяв за основу некоторые правила американского», — написал Медведев в своем telegram-канале. В частности, он отметил, что уголовная ответственность для иноагентов, как в Штатах, — хорошая идея. По мнению Медведева, надо «постепенно довести число иноагентов до тысяч». «Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» — отметил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России нужно ввести уголовную ответственность для иноагентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Надо и нам изменить закон [об иноагентах], взяв за основу некоторые правила американского», — написал Медведев в своем telegram-канале. В частности, он отметил, что уголовная ответственность для иноагентов, как в Штатах, — хорошая идея. По мнению Медведева, надо «постепенно довести число иноагентов до тысяч». «Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...