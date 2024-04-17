Медведев призвал ввести уголовную ответственность для иноагентов в России

В России нужно ввести уголовную ответственность для иноагентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Надо и нам изменить закон [об иноагентах], взяв за основу некоторые правила американского», — написал Медведев в своем telegram-канале. В частности, он отметил, что уголовная ответственность для иноагентов, как в Штатах, — хорошая идея. По мнению Медведева, надо «постепенно довести число иноагентов до тысяч». «Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» — отметил он.
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В России нужно ввести уголовную ответственность для иноагентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Надо и нам изменить закон [об иноагентах], взяв за основу некоторые правила американского», — написал Медведев в своем telegram-канале. В частности, он отметил, что уголовная ответственность для иноагентов, как в Штатах, — хорошая идея. По мнению Медведева, надо «постепенно довести число иноагентов до тысяч». «Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» — отметил он.