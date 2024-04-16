16 апреля 2024

СвЖД составила расписание движения электричек в Пермском крае на лето

В Пермском крае вводятся «летние» электрички в связи с началом дачного сезона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная уборка электропоездов. Пермь, электричка, ласточка, железные дороги, ржд
Дополнительные электропоезда начнут курсировать с 27 апреля Фото:

В Пермском крае с 27 апреля начнут курсировать дополнительные «летние» электрички. Это связано с началом дачного сезона и увеличением пассажиропотока на пригородных направлениях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Свердловская железная дорога с 27 апреля вводит в обращение в Пермском крае «летние» поезда» (перевозчик — АО «Пермская пригородная компания»). Узнать актуальное расписание и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания, на сайте Пермской пригородной компании, а также в пригородных кассах», — говорится в сообщении компании.

С 27 апреля по 29 сентября назначаются поезда:

  • №6025/6026 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2 (по пятницам, субботам и воскресеньям);
  • №7196 Пермь-2 — Кишерть (по пятницам, субботам и воскресеньям);
  • №6171 Кишерть — Верещагино (по пятницам, субботам и воскресеньям);
  • №6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская (ежедневно);
  • №6294/6293 Пермь-2 — Дивья — Пермь-2 (ежедневно).

Со 2 мая дополнительные электрички появятся на направлении «Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2», а с 18 мая — на направлении «Пермь-2 — Григорьевская». Все электропоезда будут курсировать с понедельника по четверг. Также в СвЖД напоминают, что с 1 апреля по 27 октября для некоторых пригородных поездов в Пермском крае введены дополнительные остановки вблизи дачных поселков и коллективных садов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае с 27 апреля начнут курсировать дополнительные «летние» электрички. Это связано с началом дачного сезона и увеличением пассажиропотока на пригородных направлениях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Свердловская железная дорога с 27 апреля вводит в обращение в Пермском крае «летние» поезда» (перевозчик — АО «Пермская пригородная компания»). Узнать актуальное расписание и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания, на сайте Пермской пригородной компании, а также в пригородных кассах», — говорится в сообщении компании. С 27 апреля по 29 сентября назначаются поезда: Со 2 мая дополнительные электрички появятся на направлении «Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2», а с 18 мая — на направлении «Пермь-2 — Григорьевская». Все электропоезда будут курсировать с понедельника по четверг. Также в СвЖД напоминают, что с 1 апреля по 27 октября для некоторых пригородных поездов в Пермском крае введены дополнительные остановки вблизи дачных поселков и коллективных садов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...