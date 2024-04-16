СвЖД составила расписание движения электричек в Пермском крае на лето

В Пермском крае вводятся «летние» электрички в связи с началом дачного сезона

17 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Дополнительные электропоезда начнут курсировать с 27 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае с 27 апреля начнут курсировать дополнительные «летние» электрички. Это связано с началом дачного сезона и увеличением пассажиропотока на пригородных направлениях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Свердловская железная дорога с 27 апреля вводит в обращение в Пермском крае «летние» поезда» (перевозчик — АО «Пермская пригородная компания»). Узнать актуальное расписание и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания, на сайте Пермской пригородной компании, а также в пригородных кассах», — говорится в сообщении компании. С 27 апреля по 29 сентября назначаются поезда: №6025/6026 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2 (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№7196 Пермь-2 — Кишерть (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№6171 Кишерть — Верещагино (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская (ежедневно);

№6294/6293 Пермь-2 — Дивья — Пермь-2 (ежедневно). Со 2 мая дополнительные электрички появятся на направлении «Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2», а с 18 мая — на направлении «Пермь-2 — Григорьевская». Все электропоезда будут курсировать с понедельника по четверг. Также в СвЖД напоминают, что с 1 апреля по 27 октября для некоторых пригородных поездов в Пермском крае введены дополнительные остановки вблизи дачных поселков и коллективных садов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае с 27 апреля начнут курсировать дополнительные «летние» электрички. Это связано с началом дачного сезона и увеличением пассажиропотока на пригородных направлениях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Свердловская железная дорога с 27 апреля вводит в обращение в Пермском крае «летние» поезда» (перевозчик — АО «Пермская пригородная компания»). Узнать актуальное расписание и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания, на сайте Пермской пригородной компании, а также в пригородных кассах», — говорится в сообщении компании. С 27 апреля по 29 сентября назначаются поезда: Со 2 мая дополнительные электрички появятся на направлении «Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2», а с 18 мая — на направлении «Пермь-2 — Григорьевская». Все электропоезда будут курсировать с понедельника по четверг. Также в СвЖД напоминают, что с 1 апреля по 27 октября для некоторых пригородных поездов в Пермском крае введены дополнительные остановки вблизи дачных поселков и коллективных садов.