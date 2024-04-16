В Тюменской области продолжается срочная эвакуация жителей сел и деревень. Сельчан устраивают в ПВР, кто-то переезжает к родственникам. URA.RU составило карту районов, куда идет большая вода.
«Внимание! Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе», — указано в общении информационного центра правительства Тюменской области.
Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень. Среди них: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки.
В этот список 17 апреля также включили еще несколько населенных пунктов. Это: деревня Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района.
В Ишимском районе обновился список мест, из которых проходит эвакуация жителей. Полный перечень: Синицына, Симонова, Пахомово, Кошкарагай, Налимово, Большой Остров, Плодопитомник, СНТ «Солнечный», СНТ «Смородинка», СНТ «Надежда», СНТ «Приишимский», СНТ «Техник», Клепиково, Плешково, Боровое.
Населенные пункты, которые первыми подверглись эвакуации
Населенные пункты в Ишимском районе
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В Тюменской области продолжается срочная эвакуация жителей сел и деревень. Сельчан устраивают в ПВР, кто-то переезжает к родственникам. URA.RU составило карту районов, куда идет большая вода. «Внимание! Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе», — указано в общении информационного центра правительства Тюменской области. Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень. Среди них: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки. В этот список 17 апреля также включили еще несколько населенных пунктов. Это: деревня Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района. В Ишимском районе обновился список мест, из которых проходит эвакуация жителей. Полный перечень: Синицына, Симонова, Пахомово, Кошкарагай, Налимово, Большой Остров, Плодопитомник, СНТ «Солнечный», СНТ «Смородинка», СНТ «Надежда», СНТ «Приишимский», СНТ «Техник», Клепиково, Плешково, Боровое.