В Перми ушла из жизни математик классического университета Елизавета Еленская

Педагог Пермского государственного национального исследовательского университета Елизавета Еленская скончалась на 40 году жизни. На сайте вуза говорится, что причиной смерти преподавателя стала тяжелая болезнь.
«С прискорбием сообщаем, что 16 апреля после тяжелой болезни, на сороковом году жизни скончалась Елизавета Юрьевна Еленская», — сообщает пресс-служба госуниверситета. Еленская окончила бакалавриат и аспирантуру ПГНИУ по направлению «Математика». Затем обучалась в аспирантуре по направлению «Вещественный, комплексный и функциональный анализ».
Последние годы жизни Еленская являлась старшим преподавателем кафедры фундаментальной математики. Коллеги отзываются о ней, как о «добросовестном, отзывчивом, светлом, добром и чутком человеке». Прощание с преподавателем состоится 18 апреля.
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Педагог Пермского государственного национального исследовательского университета Елизавета Еленская скончалась на 40 году жизни. На сайте вуза говорится, что причиной смерти преподавателя стала тяжелая болезнь. «С прискорбием сообщаем, что 16 апреля после тяжелой болезни, на сороковом году жизни скончалась Елизавета Юрьевна Еленская», — сообщает пресс-служба госуниверситета. Еленская окончила бакалавриат и аспирантуру ПГНИУ по направлению «Математика». Затем обучалась в аспирантуре по направлению «Вещественный, комплексный и функциональный анализ». Последние годы жизни Еленская являлась старшим преподавателем кафедры фундаментальной математики. Коллеги отзываются о ней, как о «добросовестном, отзывчивом, светлом, добром и чутком человеке». Прощание с преподавателем состоится 18 апреля.