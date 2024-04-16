Парламент ЯНАО готовит эксклюзивные подарки с логотипом Заксобрания

Парламент Ямала закупит дизайнерские наборы лото с местным колоритом

17 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

В Заксобрании Ямала готовят новую партию презентационной продукции для детей Фото: Илья Московец © URA.RU Парламентарии Ямала закупят эксклюзивные наборы настольного лото с ямальским колоритом. Стоимость одного дизайнерского комплекта оценивается примерно в четыре тысячи рублей. Лот выставлен на аукцион, заказчик ищет исполнителя контракта, который оценивается почти в 120 тысяч рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки». В Заксобрании корреспонденту URA.RU пояснили, что наборы лото — часть презентационной продукции для детей. В спецификации к лоту указано, что заказчик намерен приобрести 30 наборов настольной игры лото. «В набор входят следующие элементы: коробка на магните, комплект бочонков, мешочек для бочонков, комплект фишек-закрывашек, мешочек для фишек-закрывашек, комплект игровых карточек, буклет», — сообщается в документе. Коробка на магните должна быть выполнена на кашированной дизайнерской бумаге синего цвета. Начальная цена контракта — 119 990 рублей. «Это лото — одна из составляющих презентационной продукции, которую Законодательное собрание вручает участникам различных мероприятий. Это могут быть различные экскурсии, парламентские уроки. У нас очень много конкурсов, викторин проводится, в том числе для участников благотворительных мероприятий. Такие подарки мы дарим детям участников СВО, ребятам из многодетных семей», — рассказала начальник отдела информационной политики Заксобрания ЯНАО Лилия Горохова. Также собеседник URA.RU добавила, что это познавательное лото с ямальским колоритом. «Мешочек украшен орнаментами ямальскими. На каждой карточке — различная экологическая информация об округе: его фауне, флоре, знаковых объектах. Например, это может быть ледник Романтиков, северное сияние, олени и прочее», — пояснила Лилия Горохова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламентарии Ямала закупят эксклюзивные наборы настольного лото с ямальским колоритом. Стоимость одного дизайнерского комплекта оценивается примерно в четыре тысячи рублей. Лот выставлен на аукцион, заказчик ищет исполнителя контракта, который оценивается почти в 120 тысяч рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки». В Заксобрании корреспонденту URA.RU пояснили, что наборы лото — часть презентационной продукции для детей. В спецификации к лоту указано, что заказчик намерен приобрести 30 наборов настольной игры лото. «В набор входят следующие элементы: коробка на магните, комплект бочонков, мешочек для бочонков, комплект фишек-закрывашек, мешочек для фишек-закрывашек, комплект игровых карточек, буклет», — сообщается в документе. Коробка на магните должна быть выполнена на кашированной дизайнерской бумаге синего цвета. Начальная цена контракта — 119 990 рублей. «Это лото — одна из составляющих презентационной продукции, которую Законодательное собрание вручает участникам различных мероприятий. Это могут быть различные экскурсии, парламентские уроки. У нас очень много конкурсов, викторин проводится, в том числе для участников благотворительных мероприятий. Такие подарки мы дарим детям участников СВО, ребятам из многодетных семей», — рассказала начальник отдела информационной политики Заксобрания ЯНАО Лилия Горохова. Также собеседник URA.RU добавила, что это познавательное лото с ямальским колоритом. «Мешочек украшен орнаментами ямальскими. На каждой карточке — различная экологическая информация об округе: его фауне, флоре, знаковых объектах. Например, это может быть ледник Романтиков, северное сияние, олени и прочее», — пояснила Лилия Горохова.