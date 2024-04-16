В Перми за 100 млн рублей продают мебельную фабрику

17 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Мебельная фабрика находится в Мотовилихинском районе Перми (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми выставлены на продажу производственные площади мебельной фабрики. Речь о нескольких зданиях на земельном участке более 2,2 тысячи квадратных метров. Стоимость актива составляет 100 млн рублей. «Объект в Перми на улице Восстания, 4А, общей площадью в 2235 квадратных метров. В собственности несколько строений. Это здание производственного цеха с офисными помещениями и здания гаражей, шиномонтажа и вспомогательные помещения. Все строения из кирпича с центральным отоплением. Цена — 100 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным сервиса «ДубльГИС», по указанному в объявлении адресу находится мебельная фабрика Velardy. На ее сайте указано, что предприятие занимается производством стеллажей, настенных полок, столов, вешалок, зеркал и другой продукции. Юрлицо — ИП Юдин, основной деятельностью которого является производство и торговля мебелью. Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми продают действующий завод деревянных изделий, в том числе, нард и шахмат. Цена предприятия составляет 12 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мотовилихинском районе Перми выставлены на продажу производственные площади мебельной фабрики. Речь о нескольких зданиях на земельном участке более 2,2 тысячи квадратных метров. Стоимость актива составляет 100 млн рублей. «Объект в Перми на улице Восстания, 4А, общей площадью в 2235 квадратных метров. В собственности несколько строений. Это здание производственного цеха с офисными помещениями и здания гаражей, шиномонтажа и вспомогательные помещения. Все строения из кирпича с центральным отоплением. Цена — 100 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным сервиса «ДубльГИС», по указанному в объявлении адресу находится мебельная фабрика Velardy. На ее сайте указано, что предприятие занимается производством стеллажей, настенных полок, столов, вешалок, зеркал и другой продукции. Юрлицо — ИП Юдин, основной деятельностью которого является производство и торговля мебелью. Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми продают действующий завод деревянных изделий, в том числе, нард и шахмат. Цена предприятия составляет 12 млн рублей.