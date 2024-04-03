В Перми продают завод по производству нард и шахмат

04 апреля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Завод занимается производством изделий из дерева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Индустриальном районе Перми продают действующее производство деревянных изделий, в том числе, нард и шахмат. Цена предприятия составляет 12 млн рублей. В эту стоимость входят юрлицо, все оборудование и товарный остаток. «Продам бизнес по производству деревянных изделий. Это пазлы, конструкторы, нарды и шахматы. Производство работает пять лет, есть магазины на Ozon и Wildberries. Основные средства — 10 лазерных станков, фрезерный станок, упаковочный станок, малая механизация. Также есть товарные остатки на сумму 4 млн рублей и сырье на 500 тысяч рублей. Цена — 12 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что помещение площадью в 300 квадратных метров находится в аренде. На арендованных площадях расположены зоны разгрузки, распила, сборки материала, а также хранения готовой продукции. Имеется штат сотрудников. В их числе — менеджеры по продажам. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству древесной муки. Стоимость предприятия составляет 22 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Индустриальном районе Перми продают действующее производство деревянных изделий, в том числе, нард и шахмат. Цена предприятия составляет 12 млн рублей. В эту стоимость входят юрлицо, все оборудование и товарный остаток. «Продам бизнес по производству деревянных изделий. Это пазлы, конструкторы, нарды и шахматы. Производство работает пять лет, есть магазины на Ozon и Wildberries. Основные средства — 10 лазерных станков, фрезерный станок, упаковочный станок, малая механизация. Также есть товарные остатки на сумму 4 млн рублей и сырье на 500 тысяч рублей. Цена — 12 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что помещение площадью в 300 квадратных метров находится в аренде. На арендованных площадях расположены зоны разгрузки, распила, сборки материала, а также хранения готовой продукции. Имеется штат сотрудников. В их числе — менеджеры по продажам. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству древесной муки. Стоимость предприятия составляет 22 млн рублей.