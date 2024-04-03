03 апреля 2024

В Перми продают завод по производству нард и шахмат

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Сигарного клуба на тему: «Какие изменения нужно внести в облик города накануне саммитов ШОС И БРИКС?». Челябинск, шахматы, настольная игра
Завод занимается производством изделий из дерева Фото:

В Индустриальном районе Перми продают действующее производство деревянных изделий, в том числе, нард и шахмат. Цена предприятия составляет 12 млн рублей. В эту стоимость входят юрлицо, все оборудование и товарный остаток.

«Продам бизнес по производству деревянных изделий. Это пазлы, конструкторы, нарды и шахматы. Производство работает пять лет, есть магазины на Ozon и Wildberries. Основные средства — 10 лазерных станков, фрезерный станок, упаковочный станок, малая механизация. Также есть товарные остатки на сумму 4 млн рублей и сырье на 500 тысяч рублей. Цена — 12 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что помещение площадью в 300 квадратных метров находится в аренде. На арендованных площадях расположены зоны разгрузки, распила, сборки материала, а также хранения готовой продукции. Имеется штат сотрудников. В их числе — менеджеры по продажам.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству древесной муки. Стоимость предприятия составляет 22 млн рублей.

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В Индустриальном районе Перми продают действующее производство деревянных изделий, в том числе, нард и шахмат. Цена предприятия составляет 12 млн рублей. В эту стоимость входят юрлицо, все оборудование и товарный остаток. «Продам бизнес по производству деревянных изделий. Это пазлы, конструкторы, нарды и шахматы. Производство работает пять лет, есть магазины на Ozon и Wildberries. Основные средства — 10 лазерных станков, фрезерный станок, упаковочный станок, малая механизация. Также есть товарные остатки на сумму 4 млн рублей и сырье на 500 тысяч рублей. Цена — 12 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что помещение площадью в 300 квадратных метров находится в аренде. На арендованных площадях расположены зоны разгрузки, распила, сборки материала, а также хранения готовой продукции. Имеется штат сотрудников. В их числе — менеджеры по продажам. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству древесной муки. Стоимость предприятия составляет 22 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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