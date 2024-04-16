16 апреля 2024

В Кургане топит дома и дачи: последние новости о паводке в регионе. Онлайн-трансляция

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Уровень воды в СНТ и микрорайонах Кургана продолжает увеличиваться Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. О самом важном и актуальном о паводке читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

10:37 17.04.2024 В селе Кетово была проведена эвакуация жителей с 46 улиц. По информации на 8:00, уровень воды в Тоболе 17 апреля в районе Кетово составил 10,36 метров.

10:01 17.04.2024 Пострадавшие от масштабного паводка, чтобы получить выплату, должны подать обращение через Госуслуги или департамент природных ресурсов или в одном из отделений МФЦ. Срок обращения за государственной услугой составляет не более трех месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации», — указано в посте мэрии Кургана.

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Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. О самом важном и актуальном о паводке читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 10:37 17.04.2024 В селе Кетово была проведена эвакуация жителей с 46 улиц. По информации на 8:00, уровень воды в Тоболе 17 апреля в районе Кетово составил 10,36 метров. 10:01 17.04.2024 Пострадавшие от масштабного паводка, чтобы получить выплату, должны подать обращение через Госуслуги или департамент природных ресурсов или в одном из отделений МФЦ. Срок обращения за государственной услугой составляет не более трех месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации», — указано в посте мэрии Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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