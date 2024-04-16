Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. О самом важном и актуальном о паводке читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
10:3717.04.2024 В селе Кетово была проведена эвакуация жителей с 46 улиц. По информации на 8:00, уровень воды в Тоболе 17 апреля в районе Кетово составил 10,36 метров.
10:0117.04.2024 Пострадавшие от масштабного паводка, чтобы получить выплату, должны подать обращение через Госуслуги или департамент природных ресурсов или в одном из отделений МФЦ. Срок обращения за государственной услугой составляет не более трех месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации», — указано в посте мэрии Кургана.
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Уровень Тобола в Кургане 17 апреля преодолел отметку опасное явление. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. О самом важном и актуальном о паводке читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 10:37 17.04.2024 В селе Кетово была проведена эвакуация жителей с 46 улиц. По информации на 8:00, уровень воды в Тоболе 17 апреля в районе Кетово составил 10,36 метров. 10:01 17.04.2024 Пострадавшие от масштабного паводка, чтобы получить выплату, должны подать обращение через Госуслуги или департамент природных ресурсов или в одном из отделений МФЦ. Срок обращения за государственной услугой составляет не более трех месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации», — указано в посте мэрии Кургана.