Цены на недвижимость в ЯНАО: итоги I квартала года. Инфографика

«Авито. Недвижимость»: спрос на жилье в новостройках сократился на 22%

17 апреля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Спрос на новое жилье в ЯНАО сократился на 22% Фото: Размик Закарян © URA.RU В ЯНАО за первые четыре месяца выставлено 476 квартир в новостройках, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 400 вариантов представлено в Новом Уренгое (ЯНАО), а в Салехарде, в новых домах, продается более 20 квартир, их количество постоянно растет. В целом же спрос на недвижимость в новостройках сократился более чем на 20%, рассказали URA.RU специалисты платформы «Авито. Недвижимость». «В ЯНАО спрос на недвижимость в новостройках по итогам I квартала нынешнего года сократился на 22% по сравнению с 2023 годом. В Новом Уренгое активность потенциальных покупателей ослабла на 41%. В Салехарде, где рынок новостроек развит мало, спрос на такие объекты, наоборот, усилился, в 2,7 раза за год», — сообщил агентству руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергей Еремкин. Согласно данным аналитиков, по итогам I квартала стоимость одного квадратного метра в новостройках Ямала в среднем достигла 197 тысяч рублей, что составило +30% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на новую квартиру равна 9,85 млн рублей (+36% по аналогичным данным за I квартал 2023 года). «Рост наблюдается и в Новом Уренгое — средняя стоимость квартир в новостройках здесь равна 10,1 млн рублей (+41% за год), цена „квадрата“ — 202,8 тыс. рублей (+36% за год)», — рассказали в «Авито. Недвижимость». Вторичный рынок недвижимости в ЯНАО за I квартал года насчитывал 5,5 тысяч объектов, рост по сравнению с аналогичным прошлым периодом составил +5%. «По количеству вторичных квартир, выставленных на продажу лидирует Новый Уренгой (1,7 тысяч объектов, -1% за год), Ноябрьск (1,2 тысяч объектов, +2%), Надым (601 объект, +36%) и Салехард (450 объектов, -7%)», — отметили аналитики. За год спрос на «вторичку» на Ямале сократился на 32%. В среднем, цена на квартиру составила 7,5 млн рублей — это 15% роста в сравнении с 2023 годом. Средняя цена за квадратный метр вторичного жилья равна 141,5 тысяче рублей (+18% за год). В сфере долгосрочной аренды на Ямале за четыре месяца текущего года предлагалось более 3,3 тысяч объектов, их количество выросло на 6% за год. «Спрос на такие объекты за указанный период ослаб на 12%, средняя ставка найма квартир в ЯНАО в I квартале составила 47000 рублей, в сравнении с тем же кварталом прошлого года (45000 рублей) она повысилась на 4%», — рассказали в «Авито. Недвижимости». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО за первые четыре месяца выставлено 476 квартир в новостройках, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 400 вариантов представлено в Новом Уренгое (ЯНАО), а в Салехарде, в новых домах, продается более 20 квартир, их количество постоянно растет. В целом же спрос на недвижимость в новостройках сократился более чем на 20%, рассказали URA.RU специалисты платформы «Авито. Недвижимость». «В ЯНАО спрос на недвижимость в новостройках по итогам I квартала нынешнего года сократился на 22% по сравнению с 2023 годом. В Новом Уренгое активность потенциальных покупателей ослабла на 41%. В Салехарде, где рынок новостроек развит мало, спрос на такие объекты, наоборот, усилился, в 2,7 раза за год», — сообщил агентству руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергей Еремкин. Согласно данным аналитиков, по итогам I квартала стоимость одного квадратного метра в новостройках Ямала в среднем достигла 197 тысяч рублей, что составило +30% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на новую квартиру равна 9,85 млн рублей (+36% по аналогичным данным за I квартал 2023 года). «Рост наблюдается и в Новом Уренгое — средняя стоимость квартир в новостройках здесь равна 10,1 млн рублей (+41% за год), цена „квадрата“ — 202,8 тыс. рублей (+36% за год)», — рассказали в «Авито. Недвижимость». Вторичный рынок недвижимости в ЯНАО за I квартал года насчитывал 5,5 тысяч объектов, рост по сравнению с аналогичным прошлым периодом составил +5%. «По количеству вторичных квартир, выставленных на продажу лидирует Новый Уренгой (1,7 тысяч объектов, -1% за год), Ноябрьск (1,2 тысяч объектов, +2%), Надым (601 объект, +36%) и Салехард (450 объектов, -7%)», — отметили аналитики. За год спрос на «вторичку» на Ямале сократился на 32%. В среднем, цена на квартиру составила 7,5 млн рублей — это 15% роста в сравнении с 2023 годом. Средняя цена за квадратный метр вторичного жилья равна 141,5 тысяче рублей (+18% за год). В сфере долгосрочной аренды на Ямале за четыре месяца текущего года предлагалось более 3,3 тысяч объектов, их количество выросло на 6% за год. «Спрос на такие объекты за указанный период ослаб на 12%, средняя ставка найма квартир в ЯНАО в I квартале составила 47000 рублей, в сравнении с тем же кварталом прошлого года (45000 рублей) она повысилась на 4%», — рассказали в «Авито. Недвижимости».