Члены Госсовета оценили концепцию развития предпринимательства губернатора ХМАО

Члены Госсовета РФ оценили концепцию развития социального и молодежного предпринимательства в Югре, которую представила губернатор Наталья Комарова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
«Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство», — сообщается на сайте правительства. В мае 2023 года комиссия предложила разработать концепцию молодежного и социального предпринимательства в ХМАО, которая стала бы модельной для других регионов России.
Программу по развитию молодежного предпринимательства высоко оценил руководитель Росмолодежи Олег Макаров, особенно в части популяризации производства в организациях профобразования и возможности посещения студентами предприятий. «Мы готовы участвовать в этих проектах в Югре. В целом, проект концепции зрелый, его можно брать в работу», — сказал Олег Макаров.
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