Бывшего координатора активистов тюменской МГЕР выдворили из России

Бывшего координатора активистов тюменской «Молодой гвардии Единой России» Ровшана Жураева выдворили из России. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона.
«Он нарушил миграционное законодательство и был отправлен на родину в Узбекистан. Были проблемы, связанные с гражданством», — сообщают анонимные источники агентства.
Лидер тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев сообщил URA.RU, что Ровшан Жураев покинул МГЕР три года назад, так как общественную деятельность не удавалось совмещать с учебой. Он также добавил, что не следил за его деятельностью Жураева после его выхода из «Молодой Гвардии».
Ранее URA.RU сообщало о том, что волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших
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Бывшего координатора активистов тюменской «Молодой гвардии Единой России» Ровшана Жураева выдворили из России. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. «Он нарушил миграционное законодательство и был отправлен на родину в Узбекистан. Были проблемы, связанные с гражданством», — сообщают анонимные источники агентства. Лидер тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев сообщил URA.RU, что Ровшан Жураев покинул МГЕР три года назад, так как общественную деятельность не удавалось совмещать с учебой. Он также добавил, что не следил за его деятельностью Жураева после его выхода из «Молодой Гвардии». Ранее URA.RU сообщало о том, что волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших