Бывшего координатора активистов тюменской МГЕР выдворили из России

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XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, молодая гвардия, съезд ер, единая россия
Бывшего тюменского молодогвардейца выдворили из России за нарушение миграционного законодательства Фото:

Бывшего координатора активистов тюменской «Молодой гвардии Единой России» Ровшана Жураева выдворили из России. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона.

«Он нарушил миграционное законодательство и был отправлен на родину в Узбекистан. Были проблемы, связанные с гражданством», — сообщают анонимные источники агентства.

Лидер тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев сообщил URA.RU, что Ровшан Жураев покинул МГЕР три года назад, так как общественную деятельность не удавалось совмещать с учебой. Он также добавил, что не следил за его деятельностью Жураева после его выхода из «Молодой Гвардии».

Ранее URA.RU сообщало о том, что волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших

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Бывшего координатора активистов тюменской «Молодой гвардии Единой России» Ровшана Жураева выдворили из России. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. «Он нарушил миграционное законодательство и был отправлен на родину в Узбекистан. Были проблемы, связанные с гражданством», — сообщают анонимные источники агентства. Лидер тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев сообщил URA.RU, что Ровшан Жураев покинул МГЕР три года назад, так как общественную деятельность не удавалось совмещать с учебой. Он также добавил, что не следил за его деятельностью Жураева после его выхода из «Молодой Гвардии». Ранее URA.RU сообщало о том, что волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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