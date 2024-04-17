Бывшего координатора активистов тюменской МГЕР выдворили из России

17 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Бывшего тюменского молодогвардейца выдворили из России за нарушение миграционного законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшего координатора активистов тюменской «Молодой гвардии Единой России» Ровшана Жураева выдворили из России. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. «Он нарушил миграционное законодательство и был отправлен на родину в Узбекистан. Были проблемы, связанные с гражданством», — сообщают анонимные источники агентства. Лидер тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев сообщил URA.RU, что Ровшан Жураев покинул МГЕР три года назад, так как общественную деятельность не удавалось совмещать с учебой. Он также добавил, что не следил за его деятельностью Жураева после его выхода из «Молодой Гвардии». Ранее URA.RU сообщало о том, что волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего координатора активистов тюменской «Молодой гвардии Единой России» Ровшана Жураева выдворили из России. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. «Он нарушил миграционное законодательство и был отправлен на родину в Узбекистан. Были проблемы, связанные с гражданством», — сообщают анонимные источники агентства. Лидер тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев сообщил URA.RU, что Ровшан Жураев покинул МГЕР три года назад, так как общественную деятельность не удавалось совмещать с учебой. Он также добавил, что не следил за его деятельностью Жураева после его выхода из «Молодой Гвардии». Ранее URA.RU сообщало о том, что волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших