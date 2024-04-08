08 апреля 2024

Молодая Гвардия готовится помочь МЧС с паводками в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, молодая гвардия, спальник, единая россия, спальный мешок, коврик туристический
Сейчас волонтеры готовятся пройти инструктаж по паводкам от МЧС Фото:
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Волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших, сообщил URA.RU руководитель «Молодой Гвардии» в Тюменской области Владимир Сбитнев.

«Молодогвардейцы из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Казанки и Тюмени готовятся пройти инструктаж от МЧС по действиям в условиях паводка. Волонтеры готовы участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших и информировать население о необходимости покинуть зоны возможного подтопления», — рассказал Владимир Сбитнев

Также он сообщили, что любой желающий житель области может присоединиться к их волонтерским отрядам. Все записавшиеся пройдут инструктаж и будут помогать местным в пострадавших от паводков районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области вводят режим чрезвычайной ситуации по паводкам. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем обращении к жителям региона.

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Волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших, сообщил URA.RU руководитель «Молодой Гвардии» в Тюменской области Владимир Сбитнев. «Молодогвардейцы из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Казанки и Тюмени готовятся пройти инструктаж от МЧС по действиям в условиях паводка. Волонтеры готовы участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших и информировать население о необходимости покинуть зоны возможного подтопления», — рассказал Владимир Сбитнев Также он сообщили, что любой желающий житель области может присоединиться к их волонтерским отрядам. Все записавшиеся пройдут инструктаж и будут помогать местным в пострадавших от паводков районах. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области вводят режим чрезвычайной ситуации по паводкам. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем обращении к жителям региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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