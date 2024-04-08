Молодая Гвардия готовится помочь МЧС с паводками в Тюменской области

09 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Сейчас волонтеры готовятся пройти инструктаж по паводкам от МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших, сообщил URA.RU руководитель «Молодой Гвардии» в Тюменской области Владимир Сбитнев. «Молодогвардейцы из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Казанки и Тюмени готовятся пройти инструктаж от МЧС по действиям в условиях паводка. Волонтеры готовы участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших и информировать население о необходимости покинуть зоны возможного подтопления», — рассказал Владимир Сбитнев Также он сообщили, что любой желающий житель области может присоединиться к их волонтерским отрядам. Все записавшиеся пройдут инструктаж и будут помогать местным в пострадавших от паводков районах. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области вводят режим чрезвычайной ситуации по паводкам. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем обращении к жителям региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры «Молодой Гвардии» готовы помочь МЧС с паводками в Тюменской области. В случае подтоплений они готовы помогать с эвакуацией местного населения и размещением пострадавших, сообщил URA.RU руководитель «Молодой Гвардии» в Тюменской области Владимир Сбитнев. «Молодогвардейцы из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Казанки и Тюмени готовятся пройти инструктаж от МЧС по действиям в условиях паводка. Волонтеры готовы участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших и информировать население о необходимости покинуть зоны возможного подтопления», — рассказал Владимир Сбитнев Также он сообщили, что любой желающий житель области может присоединиться к их волонтерским отрядам. Все записавшиеся пройдут инструктаж и будут помогать местным в пострадавших от паводков районах. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области вводят режим чрезвычайной ситуации по паводкам. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем обращении к жителям региона.