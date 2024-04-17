Разработчик сайта Кремля назвал условия для возвращения TikTok в Россию

Разработчик сайта Кремля Геллер: TikTok договорится с РФ о возвращении

17 апреля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

TikTok нужно будет оперативно реагировать на запросы Роспотребнадзора, отметил Артем Геллер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU TikTok должен соблюдать законодательство РФ, хранить информацию о пользователях на российских серверах, оперативно реагировать на запросы Роскомнадзора. При выполнении этих условий соцсеть сможет спокойно работать в нашей стране. Об этом рассказал в беседе с URA.RU эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте Развития Интернета, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, подчеркнув, что высока вероятность, что площадка все же вернется в Россию. «Это вопрос договоренности. Информации на платформах, где пользователи создают контент, очень много. Тут вопрос в скорости реакции. TikTok в свое время, возможно, подумал, что это для него некомфортная ситуация (социальная сеть приостановила доступ российских пользователей к прямым трансляциям и новому контенту в марте 2022 года из-за принятого в РФ закона об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ, — прим. URA.RU). Не было у них такого отдела для России, не было большого плана развития тратиться на это. Условия меняются, TikTok где-то тоже уходит, ему нужны старые рынки или новые. Поэтому вероятность того, что договорятся и вернутся, довольно высокая. TikTok должен соблюдать законодательство РФ, хранить информацию о пользователях на российских серверах, оперативно отвечать на запросы Роскомнадзора. Если эти все условия будут соблюдены, то вопросов как будто больше и нет», — объяснил Артем Геллер. При этом председатель комиссии в Институте Развития Интернета подчеркнул, что России не удалось создать достойный аналог ушедшего TikTok. «За долгий период времени все-таки РФ не удалось запустить похожую платформу, которая могла бы так глобально всех завлечь. Хотя практически у всех наших российских гигантов были инициативы в этом направлении. Поэтому неизбежно, что такой формат вернется. Вопрос только — ждать долго своих или запустить существующий с какими-то договоренностями. Хочу отметить, что TikTok вел себя в России довольно прилично, в отличие от многих других сервисов. Его уход из России был даже неожиданностью. TikTok давно принадлежит американским инвесторам, не Китаю, поэтому уход скорее всего был связан и с этим. Это политика и прогнозировать здесь довольно что-то сложно. Но я поставил бы на то, что TikTok все же вернется в Россию», — добавил Геллер. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что TikTok думает вернуться в Россию. Депутат не исключил вариант введения соцсетью специального режима для сегмента РФ, когда политически спорные вопросы будут вычищаться. После чего к Роскомнадзору обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров с предложением заблокировать сервис в России. Ведомство должно рассмотреть вопрос до 8 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

TikTok должен соблюдать законодательство РФ, хранить информацию о пользователях на российских серверах, оперативно реагировать на запросы Роскомнадзора. При выполнении этих условий соцсеть сможет спокойно работать в нашей стране. Об этом рассказал в беседе с URA.RU эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте Развития Интернета, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, подчеркнув, что высока вероятность, что площадка все же вернется в Россию. «Это вопрос договоренности. Информации на платформах, где пользователи создают контент, очень много. Тут вопрос в скорости реакции. TikTok в свое время, возможно, подумал, что это для него некомфортная ситуация (социальная сеть приостановила доступ российских пользователей к прямым трансляциям и новому контенту в марте 2022 года из-за принятого в РФ закона об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ, — прим. URA.RU). Не было у них такого отдела для России, не было большого плана развития тратиться на это. Условия меняются, TikTok где-то тоже уходит, ему нужны старые рынки или новые. Поэтому вероятность того, что договорятся и вернутся, довольно высокая. TikTok должен соблюдать законодательство РФ, хранить информацию о пользователях на российских серверах, оперативно отвечать на запросы Роскомнадзора. Если эти все условия будут соблюдены, то вопросов как будто больше и нет», — объяснил Артем Геллер. При этом председатель комиссии в Институте Развития Интернета подчеркнул, что России не удалось создать достойный аналог ушедшего TikTok. «За долгий период времени все-таки РФ не удалось запустить похожую платформу, которая могла бы так глобально всех завлечь. Хотя практически у всех наших российских гигантов были инициативы в этом направлении. Поэтому неизбежно, что такой формат вернется. Вопрос только — ждать долго своих или запустить существующий с какими-то договоренностями. Хочу отметить, что TikTok вел себя в России довольно прилично, в отличие от многих других сервисов. Его уход из России был даже неожиданностью. TikTok давно принадлежит американским инвесторам, не Китаю, поэтому уход скорее всего был связан и с этим. Это политика и прогнозировать здесь довольно что-то сложно. Но я поставил бы на то, что TikTok все же вернется в Россию», — добавил Геллер. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что TikTok думает вернуться в Россию. Депутат не исключил вариант введения соцсетью специального режима для сегмента РФ, когда политически спорные вопросы будут вычищаться. После чего к Роскомнадзору обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров с предложением заблокировать сервис в России. Ведомство должно рассмотреть вопрос до 8 мая.