Молодой пермяк, которого искали полиция и волонтеры, найден погибшим

В Пермском крае найден погибшим Антон Боталов, пропавший 14 апреля

17 апреля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

О гибели пермяка сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель ЗАТО Звездный Пермского края Антон Боталов, которого разыскивали несколько дней, найден погибшим. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Боталов Антон Алексеевич, 22 года, ЗАТО Звездный. Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким», — сообщается в посте. Волонтеры поблагодарили всех. кто оказывал помощь в поиске молодого пермяка. 22-летний житель Звездного пропал 14 апреля. Сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся. Поиском пропавшего занимались волонтеры, жители Звездного, а также полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель ЗАТО Звездный Пермского края Антон Боталов, которого разыскивали несколько дней, найден погибшим. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Боталов Антон Алексеевич, 22 года, ЗАТО Звездный. Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким», — сообщается в посте. Волонтеры поблагодарили всех. кто оказывал помощь в поиске молодого пермяка. 22-летний житель Звездного пропал 14 апреля. Сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся. Поиском пропавшего занимались волонтеры, жители Звездного, а также полиция.