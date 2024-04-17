Молодой пермяк, которого искали полиция и волонтеры, найден погибшим

О гибели пермяка сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей»
Житель ЗАТО Звездный Пермского края Антон Боталов, которого разыскивали несколько дней, найден погибшим. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».
«Боталов Антон Алексеевич, 22 года, ЗАТО Звездный. Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким», — сообщается в посте. Волонтеры поблагодарили всех. кто оказывал помощь в поиске молодого пермяка.
22-летний житель Звездного пропал 14 апреля. Сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся. Поиском пропавшего занимались волонтеры, жители Звездного, а также полиция.
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