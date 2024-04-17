Молодой пермяк, которого искали полиция и волонтеры, найден погибшим

В Пермском крае найден погибшим Антон Боталов, пропавший 14 апреля
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
О гибели пермяка сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» Фото:

Житель ЗАТО Звездный Пермского края Антон Боталов, которого разыскивали несколько дней, найден погибшим. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

«Боталов Антон Алексеевич, 22 года, ЗАТО Звездный. Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким», — сообщается в посте. Волонтеры поблагодарили всех. кто оказывал помощь в поиске молодого пермяка.

22-летний житель Звездного пропал 14 апреля. Сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся. Поиском пропавшего занимались волонтеры, жители Звездного, а также полиция.

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Житель ЗАТО Звездный Пермского края Антон Боталов, которого разыскивали несколько дней, найден погибшим. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Боталов Антон Алексеевич, 22 года, ЗАТО Звездный. Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким», — сообщается в посте. Волонтеры поблагодарили всех. кто оказывал помощь в поиске молодого пермяка. 22-летний житель Звездного пропал 14 апреля. Сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся. Поиском пропавшего занимались волонтеры, жители Звездного, а также полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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