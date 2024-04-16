Правительство ХМАО оценило работу главы депсоцразвития, уходящей в отставку

Чем известна глава депсоцразвития ХМАО Пономарева, уходящая в отставку

17 апреля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Глава депсоцразвития ХМАО выходит на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО высоко оценили работу директора департамента социального развития ХМАО Терезы Пономаревой, которая уходит на пенсию с 22 апреля 2024 года. При ее личном участии Югра стала одним из пилотных регионов по внедрению индекса благополучия детей. Информация опубликована на сайте правительства Югры. «При личном участии Терезы Пономаревой Югра стала одним из пилотных регионов по внедрению индекса благополучия детей. Округ вошел в пятерку первых пяти субъектов РФ, где апробируется проект регионального социального стандарта, одной из важных частей которого стали семейные МФЦ. Под ее руководством департамент ставил акцент на социальную поддержку семей, в том числе многодетных и имеющих детей с ОВЗ, сирот, пенсионеров», — указано в публикации. Во время работы Пономаревой на посту главы депсоцразвития Югра разработала беспрецедентные меры поддержки участникам СВО и их семьям. Именно при ней в округе впервые был разработан стандарт жилья для маломобильных граждан. Всего внедрены в ХМАО более 30 мер поддержки ветеранов. Пономарева поблагодарила губернатора ХМАО Наталью Комарову за доверие, а также своих коллег за совместную работу, отзывчивость и профессионализм. «Социальная служба Югры — это команда единомышленников, готовых помочь в решении любых социальных вопросов», — отметила глава депсоцразвития. Пономарева проработала в сфере соцзащиты 27 лет. Возглавляла департамент с 2019 года. Исполняющим обязанности главы депсоцразвития назначена ее заместитель Светлана Круглова. Ранее URA.RU писало об отставке Пономаревой с поста главы департамента соцразвития. Ее полномочия истекают 22 апреля 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО высоко оценили работу директора департамента социального развития ХМАО Терезы Пономаревой, которая уходит на пенсию с 22 апреля 2024 года. При ее личном участии Югра стала одним из пилотных регионов по внедрению индекса благополучия детей. Информация опубликована на сайте правительства Югры. «При личном участии Терезы Пономаревой Югра стала одним из пилотных регионов по внедрению индекса благополучия детей. Округ вошел в пятерку первых пяти субъектов РФ, где апробируется проект регионального социального стандарта, одной из важных частей которого стали семейные МФЦ. Под ее руководством департамент ставил акцент на социальную поддержку семей, в том числе многодетных и имеющих детей с ОВЗ, сирот, пенсионеров», — указано в публикации. Во время работы Пономаревой на посту главы депсоцразвития Югра разработала беспрецедентные меры поддержки участникам СВО и их семьям. Именно при ней в округе впервые был разработан стандарт жилья для маломобильных граждан. Всего внедрены в ХМАО более 30 мер поддержки ветеранов. Пономарева поблагодарила губернатора ХМАО Наталью Комарову за доверие, а также своих коллег за совместную работу, отзывчивость и профессионализм. «Социальная служба Югры — это команда единомышленников, готовых помочь в решении любых социальных вопросов», — отметила глава депсоцразвития. Пономарева проработала в сфере соцзащиты 27 лет. Возглавляла департамент с 2019 года. Исполняющим обязанности главы депсоцразвития назначена ее заместитель Светлана Круглова. Ранее URA.RU писало об отставке Пономаревой с поста главы департамента соцразвития. Ее полномочия истекают 22 апреля 2024 года.