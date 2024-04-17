Челябинский завод Роскосмоса поставил в Липецк 46 трамваев. Фото

17 апреля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Трамваи из Усть-Катава существенно обновят парк вагонов Липецка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, поставил в Липецк 46 трамваев. Как сообщили в пресс-службе космического ведомства, вагоны принимают в рамках программы развития городского электротранспорта. «Липецкий подвижной состав пополнился 46 односекционными трамваями производства УКВЗ. Вагоны проходят приемку в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта», — отметили в Роскосмосе. Новые трамваи от УКВЗ оснащены современными системами безопасности, удобствами для пассажиров, включая 100% низкий уровень пола, видеокамеры, медиапанели, валидаторы для безналичной оплаты проезда, Wi-Fi и USB-зарядки. Также транспортные средства оборудованы системами видеонаблюдения, контроля за состоянием водителя и помощи при маневрировании. «В 2023 году УКВЗ уже изготовил и направил Липецку 28 трамвайных вагонов. Надеемся, что новая поставка еще больше обогатит транспортную систему города и задаст новую планку комфорта для пассажиров», — заявил гендиректор УКВЗ Роман Новиков. Липецк присоединился к федеральной программе модернизации городского электротранспорта. В соответствии с планами программы, до конца 2025 года предусмотрена реконструкция и строительство совокупно 46 км трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети. Данные мероприятия позволят улучшить связь между различными районами города и способствовать развитию инфраструктуры Липецка. Предыдущая партия отправилась в город в декабре. Были приобретены односекционные трамваи со 100-процентно низким уровнем пола. Трамваи проходят приемку в рамках комплексной городской программы пресс-служба Роскосмоса Фото: За два года партия отправленных в Липецк вагонов стала второй по счету пресс-служба Роскосмоса Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, поставил в Липецк 46 трамваев. Как сообщили в пресс-службе космического ведомства, вагоны принимают в рамках программы развития городского электротранспорта. «Липецкий подвижной состав пополнился 46 односекционными трамваями производства УКВЗ. Вагоны проходят приемку в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта», — отметили в Роскосмосе. Новые трамваи от УКВЗ оснащены современными системами безопасности, удобствами для пассажиров, включая 100% низкий уровень пола, видеокамеры, медиапанели, валидаторы для безналичной оплаты проезда, Wi-Fi и USB-зарядки. Также транспортные средства оборудованы системами видеонаблюдения, контроля за состоянием водителя и помощи при маневрировании. «В 2023 году УКВЗ уже изготовил и направил Липецку 28 трамвайных вагонов. Надеемся, что новая поставка еще больше обогатит транспортную систему города и задаст новую планку комфорта для пассажиров», — заявил гендиректор УКВЗ Роман Новиков. Липецк присоединился к федеральной программе модернизации городского электротранспорта. В соответствии с планами программы, до конца 2025 года предусмотрена реконструкция и строительство совокупно 46 км трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети. Данные мероприятия позволят улучшить связь между различными районами города и способствовать развитию инфраструктуры Липецка. Предыдущая партия отправилась в город в декабре. Были приобретены односекционные трамваи со 100-процентно низким уровнем пола.