Челябинский завод Роскосмоса поставил в Липецк 46 трамваев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Усть-Катав. Челябинская область, уквз, трамвай, усть-катавский вагоностроительный завод
Трамваи из Усть-Катава существенно обновят парк вагонов Липецка Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, поставил в Липецк 46 трамваев. Как сообщили в пресс-службе космического ведомства, вагоны принимают в рамках программы развития городского электротранспорта.

«Липецкий подвижной состав пополнился 46 односекционными трамваями производства УКВЗ. Вагоны проходят приемку в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта», — отметили в Роскосмосе.

Новые трамваи от УКВЗ оснащены современными системами безопасности, удобствами для пассажиров, включая 100% низкий уровень пола, видеокамеры, медиапанели, валидаторы для безналичной оплаты проезда, Wi-Fi и USB-зарядки. Также транспортные средства оборудованы системами видеонаблюдения, контроля за состоянием водителя и помощи при маневрировании.

«В 2023 году УКВЗ уже изготовил и направил Липецку 28 трамвайных вагонов. Надеемся, что новая поставка еще больше обогатит транспортную систему города и задаст новую планку комфорта для пассажиров», — заявил гендиректор УКВЗ Роман Новиков.

Липецк присоединился к федеральной программе модернизации городского электротранспорта. В соответствии с планами программы, до конца 2025 года предусмотрена реконструкция и строительство совокупно 46 км трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети. Данные мероприятия позволят улучшить связь между различными районами города и способствовать развитию инфраструктуры Липецка.

Предыдущая партия отправилась в город в декабре. Были приобретены односекционные трамваи со 100-процентно низким уровнем пола.

Трамваи проходят приемку в рамках комплексной городской программы
Трамваи проходят приемку в рамках комплексной городской программы
Фото:
За два года партия отправленных в Липецк вагонов стала второй по счету
За два года партия отправленных в Липецк вагонов стала второй по счету
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, поставил в Липецк 46 трамваев. Как сообщили в пресс-службе космического ведомства, вагоны принимают в рамках программы развития городского электротранспорта. «Липецкий подвижной состав пополнился 46 односекционными трамваями производства УКВЗ. Вагоны проходят приемку в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта», — отметили в Роскосмосе. Новые трамваи от УКВЗ оснащены современными системами безопасности, удобствами для пассажиров, включая 100% низкий уровень пола, видеокамеры, медиапанели, валидаторы для безналичной оплаты проезда, Wi-Fi и USB-зарядки. Также транспортные средства оборудованы системами видеонаблюдения, контроля за состоянием водителя и помощи при маневрировании. «В 2023 году УКВЗ уже изготовил и направил Липецку 28 трамвайных вагонов. Надеемся, что новая поставка еще больше обогатит транспортную систему города и задаст новую планку комфорта для пассажиров», — заявил гендиректор УКВЗ Роман Новиков. Липецк присоединился к федеральной программе модернизации городского электротранспорта. В соответствии с планами программы, до конца 2025 года предусмотрена реконструкция и строительство совокупно 46 км трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети. Данные мероприятия позволят улучшить связь между различными районами города и способствовать развитию инфраструктуры Липецка. Предыдущая партия отправилась в город в декабре. Были приобретены односекционные трамваи со 100-процентно низким уровнем пола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...