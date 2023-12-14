Завод Роскосмоса из Усть-Катава отправил в Липецк партию трамваев

В 2024 года поставки трамваев в Липецк продолжатся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, завершил поставку в Липецк партии из 28 трамваев. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в 2024 году город получит еще 18 трамваев.

«УКВЗ завершил поставку партии из 28 трамвайных вагонов модели 71-628-02 в Липецк. По условиям контракта в 2024 году завод изготовит и передаст в Липецк еще 18 трамвайных вагонов той же модели», — отметили на предприятии.

Вагоны поставили по соглашению с концессионером «Мовиста регионы Липецк». Закуплены односекционные трамваи со 100-процентно низким уровнем пола. Особое внимание конструкторы уделили комфорту внутри салона. Рабочее место водителя имеет индивидуальную систему климата кабины, позволяет следить за состоянием вагоновожатого. Имеется система помощи при маневрировании.

Для пассажиров также созданы удобные условия поездки. Климат-контроль будет поддерживать комфортную температуру внутри вагона, а 12 видеокамер обеспечат безопасность. Имеется два медиаэкрана, восемь USB-точек зарядки для мобильных телефонов. Установлены комплекс электронных маршрутоуказателей и система автоинформирования пассажиров.

К концу года УКВЗ выполнил обязательства по поставкам вагонов в разные регионы России. К декабрю завод обеспечил беспилотными трамваями Санкт-Петербург, Челябинск также получает вагоны. Изготавливается транспорт для Томска, Магнитогорска, Ярославля и других городов.