Развлечения Культура На фоне Эйфелевой башни в челябинском Париже проведут показ мод 17 апреля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 + Мероприятие пройдет на фоне макета Эйфелевой башни Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) проведут показ мод на фоне макета Эйфелевой башни. Как губернатор региона Алексей Текслер заявил на пресс-конференции в Москве, мероприятие состоится в рамках форума «Российская креативная неделя — Урал». «Челябинск является одним центров, где активно развивается тема моды, брендов, фэшн-направлений. Мы в этом году, скорее всего, проведем показ на фоне Эйфелевой башни [в селе Париж]», — привел ТАСС слова Текслера. Мероприятие подчеркнет развитие отраслей модных направлений в области и талант зарекомендовавших себя местных дизайнеров. Село Париж известно своей уменьшенной копией Эйфелевой башни, которая стала местной достопримечательностью. Создание макета вышки связи Ростелекома было вдохновлено историческими отношениями в Парижем. Село, основанное в 1842 году, названо в честь французской столицы в честь пребывания там казаков в ходе Отечественной войны 1812 года. Форум креативных индустрий пройдет в Челябинске 24 — 25 апреля. Выручка компаний данного сектора составляет в регионе 67 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) проведут показ мод на фоне макета Эйфелевой башни. Как губернатор региона Алексей Текслер заявил на пресс-конференции в Москве, мероприятие состоится в рамках форума «Российская креативная неделя — Урал». «Челябинск является одним центров, где активно развивается тема моды, брендов, фэшн-направлений. Мы в этом году, скорее всего, проведем показ на фоне Эйфелевой башни [в селе Париж]», — привел ТАСС слова Текслера. Мероприятие подчеркнет развитие отраслей модных направлений в области и талант зарекомендовавших себя местных дизайнеров. Село Париж известно своей уменьшенной копией Эйфелевой башни, которая стала местной достопримечательностью. Создание макета вышки связи Ростелекома было вдохновлено историческими отношениями в Парижем. Село, основанное в 1842 году, названо в честь французской столицы в честь пребывания там казаков в ходе Отечественной войны 1812 года. Форум креативных индустрий пройдет в Челябинске 24 — 25 апреля. Выручка компаний данного сектора составляет в регионе 67 млрд рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям