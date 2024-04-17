На фоне Эйфелевой башни в челябинском Париже проведут показ мод

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Село Париж Нагайбакского района. Челябинская область, эйфелева башня, ростелеком, копия, село париж, сотовая вышка
Мероприятие пройдет на фоне макета Эйфелевой башни Фото:

В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) проведут показ мод на фоне макета Эйфелевой башни. Как губернатор региона Алексей Текслер заявил на пресс-конференции в Москве, мероприятие состоится в рамках форума «Российская креативная неделя — Урал».

«Челябинск является одним центров, где активно развивается тема моды, брендов, фэшн-направлений. Мы в этом году, скорее всего, проведем показ на фоне Эйфелевой башни [в селе Париж]», — привел ТАСС слова Текслера.

Мероприятие подчеркнет развитие отраслей модных направлений в области и талант зарекомендовавших себя местных дизайнеров. Село Париж известно своей уменьшенной копией Эйфелевой башни, которая стала местной достопримечательностью. Создание макета вышки связи Ростелекома было вдохновлено историческими отношениями в Парижем. Село, основанное в 1842 году, названо в честь французской столицы в честь пребывания там казаков в ходе Отечественной войны 1812 года.

Форум креативных индустрий пройдет в Челябинске 24 — 25 апреля. Выручка компаний данного сектора составляет в регионе 67 млрд рублей.

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В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) проведут показ мод на фоне макета Эйфелевой башни. Как губернатор региона Алексей Текслер заявил на пресс-конференции в Москве, мероприятие состоится в рамках форума «Российская креативная неделя — Урал». «Челябинск является одним центров, где активно развивается тема моды, брендов, фэшн-направлений. Мы в этом году, скорее всего, проведем показ на фоне Эйфелевой башни [в селе Париж]», — привел ТАСС слова Текслера. Мероприятие подчеркнет развитие отраслей модных направлений в области и талант зарекомендовавших себя местных дизайнеров. Село Париж известно своей уменьшенной копией Эйфелевой башни, которая стала местной достопримечательностью. Создание макета вышки связи Ростелекома было вдохновлено историческими отношениями в Парижем. Село, основанное в 1842 году, названо в честь французской столицы в честь пребывания там казаков в ходе Отечественной войны 1812 года. Форум креативных индустрий пройдет в Челябинске 24 — 25 апреля. Выручка компаний данного сектора составляет в регионе 67 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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