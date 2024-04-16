В ХМАО подсудимый по делу об убийстве тестя хочет, чтобы про его историю сняли фильм

В ХМАО подсудимый по делу об убийстве тестя частично признал вину в суде

17 апреля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Мадоян в суде частично признал вину в инкриминируемых преступлениях Фото: Илья Московец © URA.RU Подсудимый по делу об убийстве тестя Овик Мадоян из Сургута в суде заявил, что история его уголовного дела заслуживает экранизации. Мужчина частично признал вину в инкриминируемых преступлениях. «Я хочу, чтобы фильм сняли про эту историю. Эта история заслуживает зрителя», — сказал Овик Мадоян журналисту «Оmedia». Свою вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал частично. Овик Мадоян рассказал, что жалеет о разрушенной семье, однако не испытывает вины перед женой, которую избивал. «Это [избиение супруги] не преступление. Я ее наказал за то, что она ушла от меня без причин», — сказал Мадоян. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Овик Мадоян был объявлен в розыск после жестокого убийства своего тестя возле одного из сургутских кафе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подсудимый по делу об убийстве тестя Овик Мадоян из Сургута в суде заявил, что история его уголовного дела заслуживает экранизации. Мужчина частично признал вину в инкриминируемых преступлениях. «Я хочу, чтобы фильм сняли про эту историю. Эта история заслуживает зрителя», — сказал Овик Мадоян журналисту «Оmedia». Свою вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал частично. Овик Мадоян рассказал, что жалеет о разрушенной семье, однако не испытывает вины перед женой, которую избивал. «Это [избиение супруги] не преступление. Я ее наказал за то, что она ушла от меня без причин», — сказал Мадоян. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Овик Мадоян был объявлен в розыск после жестокого убийства своего тестя возле одного из сургутских кафе.