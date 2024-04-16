16 апреля 2024

В ХМАО подсудимый по делу об убийстве тестя хочет, чтобы про его историю сняли фильм

В ХМАО подсудимый по делу об убийстве тестя частично признал вину в суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Мадоян в суде частично признал вину в инкриминируемых преступлениях Фото:

Подсудимый по делу об убийстве тестя Овик Мадоян из Сургута в суде заявил, что история его уголовного дела заслуживает экранизации. Мужчина частично признал вину в инкриминируемых преступлениях.

«Я хочу, чтобы фильм сняли про эту историю. Эта история заслуживает зрителя», — сказал Овик Мадоян журналисту «Оmedia».

Свою вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал частично. Овик Мадоян рассказал, что жалеет о разрушенной семье, однако не испытывает вины перед женой, которую избивал. «Это [избиение супруги] не преступление. Я ее наказал за то, что она ушла от меня без причин», — сказал Мадоян.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Овик Мадоян был объявлен в розыск после жестокого убийства своего тестя возле одного из сургутских кафе.

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Подсудимый по делу об убийстве тестя Овик Мадоян из Сургута в суде заявил, что история его уголовного дела заслуживает экранизации. Мужчина частично признал вину в инкриминируемых преступлениях. «Я хочу, чтобы фильм сняли про эту историю. Эта история заслуживает зрителя», — сказал Овик Мадоян журналисту «Оmedia». Свою вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал частично. Овик Мадоян рассказал, что жалеет о разрушенной семье, однако не испытывает вины перед женой, которую избивал. «Это [избиение супруги] не преступление. Я ее наказал за то, что она ушла от меня без причин», — сказал Мадоян. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Овик Мадоян был объявлен в розыск после жестокого убийства своего тестя возле одного из сургутских кафе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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