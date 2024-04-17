В первом квартале текущего года в ЯНАО увеличилось количество доступных предложений по краткосрочной аренде квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12%, рассказали URA.RU специалисты «Авито. Недвижимости».
«Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе в I квартале 2024 года составила почти 3200 рублей, что на 18% выше в сравнении с годом ранее. За год средняя арендная ставка за сутки проживания выросла по всем типам объектов», — сообщили аналитики платформы.
Рост среднесуточной аренды на Ямале не затронул трехкомнатные квартиры. Посуточная стоимость «трешек» не изменилась и составила 4500 рублей, как и год назад. Интерес к краткосрочному заселению на данных объектах также снизился, объявлений о сдаче стало на 6% меньше, чем в 2023 году.
Стоимость посуточной аренды квартиры в ЯНАО на первый квартал 2024 года
Фото: URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В первом квартале текущего года в ЯНАО увеличилось количество доступных предложений по краткосрочной аренде квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12%, рассказали URA.RU специалисты «Авито. Недвижимости». «Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе в I квартале 2024 года составила почти 3200 рублей, что на 18% выше в сравнении с годом ранее. За год средняя арендная ставка за сутки проживания выросла по всем типам объектов», — сообщили аналитики платформы. Рост среднесуточной аренды на Ямале не затронул трехкомнатные квартиры. Посуточная стоимость «трешек» не изменилась и составила 4500 рублей, как и год назад. Интерес к краткосрочному заселению на данных объектах также снизился, объявлений о сдаче стало на 6% меньше, чем в 2023 году.