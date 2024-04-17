Сколько стоит снять жилье в ЯНАО посуточно. Инфографика

«Авито. Недвижимость»: спрос на краткосрочную аренду жилья в ЯНАО вырос на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале выросла ставка на аренду жилья посуточно Фото:

В первом квартале текущего года в ЯНАО увеличилось количество доступных предложений по краткосрочной аренде квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12%, рассказали URA.RU специалисты «Авито. Недвижимости».

«Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе в I квартале 2024 года составила почти 3200 рублей, что на 18% выше в сравнении с годом ранее. За год средняя арендная ставка за сутки проживания выросла по всем типам объектов», — сообщили аналитики платформы.

Рост среднесуточной аренды на Ямале не затронул трехкомнатные квартиры. Посуточная стоимость «трешек» не изменилась и составила 4500 рублей, как и год назад. Интерес к краткосрочному заселению на данных объектах также снизился, объявлений о сдаче стало на 6% меньше, чем в 2023 году.

Стоимость посуточной аренды квартиры в ЯНАО на первый квартал 2024 года
Стоимость посуточной аренды квартиры в ЯНАО на первый квартал 2024 года
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В первом квартале текущего года в ЯНАО увеличилось количество доступных предложений по краткосрочной аренде квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12%, рассказали URA.RU специалисты «Авито. Недвижимости». «Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе в I квартале 2024 года составила почти 3200 рублей, что на 18% выше в сравнении с годом ранее. За год средняя арендная ставка за сутки проживания выросла по всем типам объектов», — сообщили аналитики платформы. Рост среднесуточной аренды на Ямале не затронул трехкомнатные квартиры. Посуточная стоимость «трешек» не изменилась и составила 4500 рублей, как и год назад. Интерес к краткосрочному заселению на данных объектах также снизился, объявлений о сдаче стало на 6% меньше, чем в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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