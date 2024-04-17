Сколько стоит снять жилье в ЯНАО посуточно. Инфографика

«Авито. Недвижимость»: спрос на краткосрочную аренду жилья в ЯНАО вырос на 12%

17 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

На Ямале выросла ставка на аренду жилья посуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В первом квартале текущего года в ЯНАО увеличилось количество доступных предложений по краткосрочной аренде квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12%, рассказали URA.RU специалисты «Авито. Недвижимости». «Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе в I квартале 2024 года составила почти 3200 рублей, что на 18% выше в сравнении с годом ранее. За год средняя арендная ставка за сутки проживания выросла по всем типам объектов», — сообщили аналитики платформы. Рост среднесуточной аренды на Ямале не затронул трехкомнатные квартиры. Посуточная стоимость «трешек» не изменилась и составила 4500 рублей, как и год назад. Интерес к краткосрочному заселению на данных объектах также снизился, объявлений о сдаче стало на 6% меньше, чем в 2023 году. Стоимость посуточной аренды квартиры в ЯНАО на первый квартал 2024 года Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первом квартале текущего года в ЯНАО увеличилось количество доступных предложений по краткосрочной аренде квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12%, рассказали URA.RU специалисты «Авито. Недвижимости». «Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе в I квартале 2024 года составила почти 3200 рублей, что на 18% выше в сравнении с годом ранее. За год средняя арендная ставка за сутки проживания выросла по всем типам объектов», — сообщили аналитики платформы. Рост среднесуточной аренды на Ямале не затронул трехкомнатные квартиры. Посуточная стоимость «трешек» не изменилась и составила 4500 рублей, как и год назад. Интерес к краткосрочному заселению на данных объектах также снизился, объявлений о сдаче стало на 6% меньше, чем в 2023 году.