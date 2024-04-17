Пермский край в ближайшие выходные накроет аномальная жара

17 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов Цельсия Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в ближайшие дни прогнозируется аномально жаркая для этого времени года погода. Об этом говорится на сайте министерства территориальной безопасности региона. В ведомстве предупредили об угрозе возникновения пожаров в связи с повышением температуры воздуха. «По данным Пермского ЦГМС, 18 — 22 апреля местами по Пермскому краю ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует угроза роста техногенных, ландшафтных (природных) и лесных пожаров», — информирует минтербез Прикамья. Жителям региона рекомендовано строго соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при обращении с огнем. При этом 18 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия: гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду, отмечает министерство территориальной безопасности Пермского края. Это может привести к авариям на системах ЖКХ, росту ДТП, обрывам ЛЭП, техногенным пожарам и падению деревьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в ближайшие дни прогнозируется аномально жаркая для этого времени года погода. Об этом говорится на сайте министерства территориальной безопасности региона. В ведомстве предупредили об угрозе возникновения пожаров в связи с повышением температуры воздуха. «По данным Пермского ЦГМС, 18 — 22 апреля местами по Пермскому краю ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует угроза роста техногенных, ландшафтных (природных) и лесных пожаров», — информирует минтербез Прикамья. Жителям региона рекомендовано строго соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при обращении с огнем. При этом 18 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия: гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду, отмечает министерство территориальной безопасности Пермского края. Это может привести к авариям на системах ЖКХ, росту ДТП, обрывам ЛЭП, техногенным пожарам и падению деревьев.