Пермский край в ближайшие выходные накроет аномальная жара

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Набережная реки Кама. Пермь, счастье, арт объект счастье не за горами
Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов Цельсия Фото:

В Пермском крае в ближайшие дни прогнозируется аномально жаркая для этого времени года погода. Об этом говорится на сайте министерства территориальной безопасности региона. В ведомстве предупредили об угрозе возникновения пожаров в связи с повышением температуры воздуха.

«По данным Пермского ЦГМС, 18 — 22 апреля местами по Пермскому краю ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует угроза роста техногенных, ландшафтных (природных) и лесных пожаров», — информирует минтербез Прикамья. Жителям региона рекомендовано строго соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при обращении с огнем.

При этом 18 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия: гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду, отмечает министерство территориальной безопасности Пермского края. Это может привести к авариям на системах ЖКХ, росту ДТП, обрывам ЛЭП, техногенным пожарам и падению деревьев.

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В Пермском крае в ближайшие дни прогнозируется аномально жаркая для этого времени года погода. Об этом говорится на сайте министерства территориальной безопасности региона. В ведомстве предупредили об угрозе возникновения пожаров в связи с повышением температуры воздуха. «По данным Пермского ЦГМС, 18 — 22 апреля местами по Пермскому краю ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует угроза роста техногенных, ландшафтных (природных) и лесных пожаров», — информирует минтербез Прикамья. Жителям региона рекомендовано строго соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при обращении с огнем. При этом 18 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия: гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду, отмечает министерство территориальной безопасности Пермского края. Это может привести к авариям на системах ЖКХ, росту ДТП, обрывам ЛЭП, техногенным пожарам и падению деревьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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