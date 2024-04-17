Куренков: 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье получили выплаты

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Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие
Не все пострадавшие от паводков согласились переехать в пункты временного размещения, заявил Куренков Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Выплаты в качестве материальной помощи из-за паводков в Оренбургской области получили 30 тысяч человек. Об этом сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков.

«Финансовую помощь уже получили 30 тысяч человек», — заявил Куренков президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Также министр отметил, что не все пострадавшие в регионе согласились переехать в пункты временного размещения. Некоторые из них приняли решение жить в палатках, затопленных домах и машинах. Однако Куренков добавил, что есть возможность разместить пострадавших в более достойных условиях проживания.

Ранее Путин заявил, что каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков в российских регионах. В свою очередь, администрация Оренбурга сообщила, что в городе затоплены свыше 11 200 приусадебных участков и 6,5 тысячи домов. В зоне подтопления оказались десять поселков, шесть микрорайонов города, коллективные сады и село Краснохолм.

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Выплаты в качестве материальной помощи из-за паводков в Оренбургской области получили 30 тысяч человек. Об этом сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков. «Финансовую помощь уже получили 30 тысяч человек», — заявил Куренков президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также министр отметил, что не все пострадавшие в регионе согласились переехать в пункты временного размещения. Некоторые из них приняли решение жить в палатках, затопленных домах и машинах. Однако Куренков добавил, что есть возможность разместить пострадавших в более достойных условиях проживания. Ранее Путин заявил, что каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков в российских регионах. В свою очередь, администрация Оренбурга сообщила, что в городе затоплены свыше 11 200 приусадебных участков и 6,5 тысячи домов. В зоне подтопления оказались десять поселков, шесть микрорайонов города, коллективные сады и село Краснохолм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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