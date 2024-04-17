Путин призвал организовать работу по оценке ущерба от паводков без пауз

17 апреля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Путин дал установку по оценке ущерба после паводков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оценке ущерба от паводков необходимо провести вовремя и без пауз. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства. «Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба, вовремя. Только чтобы без пауз», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оценке ущерба от паводков необходимо провести вовремя и без пауз. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства. «Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба, вовремя. Только чтобы без пауз», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».