Путин призвал организовать работу по оценке ущерба от паводков без пауз

Путин дал установку по оценке ущерба после паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оценке ущерба от паводков необходимо провести вовремя и без пауз. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства.
«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба, вовремя. Только чтобы без пауз», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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