Путин призвал организовать работу по оценке ущерба от паводков без пауз

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин дал установку по оценке ущерба после паводков Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оценке ущерба от паводков необходимо провести вовремя и без пауз. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства.

«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба, вовремя. Только чтобы без пауз», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оценке ущерба от паводков необходимо провести вовремя и без пауз. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства. «Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба, вовремя. Только чтобы без пауз», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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